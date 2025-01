„Mit Herzblut bei der Sache“ Mister Hallenfußball Sven Katz sagt, warum ihm die Jugendarbeit so viel Spaß macht. Zahlen und Bilanz der Hallensaison.

Wochenlang ist Sven Katz auf den Beinen gewesen, hat Hallen gesucht, besucht, koordiniert, Spielpläne erstellt und vieles mehr bis alle E- bis A-Junioren, sowie die D bis B-Juniorinnen ihre Sieger in der Hallenrunde ausgespielt hatten. Spielorte waren in Bad Liebenzell, Ebhausen, Altensteig, Calw, Horb, Sulz, Nagold, Gechingen, Vöhringen, Wildberg, Freudenstadt und zum krönenden Abschluss in Neubulach – also verteilt im gesamten Nordschwarzwald.

Und jetzt sind die Bezirkssieger ermittelt. Also Zeit, um durchzuatmen und Bilanz zu ziehen? Sven Katz wäre nicht er selbst, wenn er sich zurücklehnen würde: „Nach der Hallensaison ist vor der Hallensaison“, sagt er und blickt bereits voraus auf die Spielzeit 2025/2026. Am 13. Februar, sagt er, ist Halbzeitstaffeltag der Jugend in Rohrdorf (bei Nagold). „Da will ich bereits das Konzept für die neue Runde vorstellen“, sagt Katz. Er hat bereits Pläne in der Schublade, um die Turniere noch besser, noch attraktiver zu gestalten. Und einen Wunsch will er sich und dem Bezirk auch noch erfüllen. „Es gibt schon noch die eine oder andere Halle, in der wir auch gerne mal einen Spieltag ausrichten würden“.