Mit Eigentor zum Sieg

Beide Mannschaften standen sehr tief und agierten meist mit langen Bällen. Die Hedendorfer hatten beide Auswärtsbegegnungen gewonnen, gingen auch diesmal in Führung. "Das war eine starke Einzelaktion. Der Hedendorfer setzte sich durch und zog ab. Nach der Trinkpause fanden wir besser ins Spiel", sagte TSV-Trainer Jannick Trispel. Per Foulelfmeter gelang Ramazan Delik noch vor der Halbzeit das 1:1. Jetzt waren die Hausherren ein wenig mehr am Drücker, hatten zwei, drei Gelegenheiten, aber die Vereinigten Sportvereine standen gut. Die drückend schwüle Hitze machte den Teams ordentlich zu schaffen.

Platzverweis für die Gäste

In der insgesamt fairen Begegnung gab es dennoch Mitte der zweiten Halbzeit einen Platzverweis. Nach wiederholtem Foul sah Benedikt Quade die Ampelkarte. "Wir pressten jetzt ganz gut und so wurde auch unser Siegtreffer eingeleitet. Ein Hedendorfer Abwehrspieler wollte zum eigenen Torwart zurückköpfen. Dieser ging aber zu weit in die Ecke. Der Keeper wollte retten und bugsierte die Kugel über die eigene Torlinie", so Trispel. Bitter für die Gäste, die aber in der Schlussminute beinahe noch per Seitfallzieher zum Ausgleich gekommen wären, doch der Ball ging vorbei. Während sich die Wiepenkathener vorerst oben in der Tabelle festgesetzt haben, muss Hedendorf/Neukloster die Blicke nach zwei knappen Niederlagen schon wieder nach unten richten.

Schiedsrichter: Ferhat Hansu - Tore: 0:1 Jan-Hendrik Peters (18.), 1:1 Ramazan Delik (35. Foulelfmeter), 2:1 Lukas Jung (83. Eigentor).

Gelb-Rot: Benedikt Quade (65./VSV Hedendorf/Neukloster III/)