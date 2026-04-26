Mit Bildergalerie: Ottersberg siegt nach 0:2-Rückstand Wümme-Kicker geben die Rote Laterne ab von FuPa Lüneburg · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Der TSV Ottersberg hielt am Freitagabend seine kleine Chance auf den Klassenerhalt aufrecht. Gegen den FC Hagen/Uthlede geriet er zwar erneut ins Hintertreffen, legte aber ein beeindruckendes Comeback hin.

Von Beginn an legten die Wümme-Kicker einen engagierten Auftritt hin, wussten aber ihre Chancen zunächst nicht zu nutzen. Die Gäste agierten vor dem gegnerischen Tor cleverer. Lasse Thielebeule erzielte kurz vor dem Ende des ersten Abschnitts das 0:1. In der 53. Minute erzielte David Subasic das 0:2. Damit drohte dem TSV die 18. Saisonniederlage. Doch wie schon in der Vorwoche, als er einen Zwei-Tore-Rückstand gegen Rotenburg egalisierte, wendete sich das Blatt. Hyoungbin Park verkürzte auf 1:2 (72.). Kurz darauf glich der eingewechselte Nils Leichnitz aus. Ottersberg wollte in der Folge mehr und wurde in der Nachspielzeit belohnt. Can Sengül erzielte das umjubelte 3:2-Siegtor.