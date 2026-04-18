Rotenburger SV verspielt sicher geglaubten Sieg

Der 24. Spieltag der Landesliga Lüneburg begann turbulent. Der vom Abstieg bedrohte TSV Ottersberg punktete dank eines späten Doppelschlags im Wümme-Derby gegen den Rotenburger SV.
Über weite Strecken wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht. Frank Jäger vollendete in der 25. Minute infolge eines Zuspiels von Justin Kuchinke zum 0:1. In der Folge wehrte sich das zuletzt selbst gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf chancenlose Ottersberg zwar nach Kräften, doch der RSV behielt weiterhin die Kontrolle. Nach einer knappen Stunde stellte Linus Baselt per Kopf auf 0:2. Somit schien die Partie gelaufen. Ein Elfmeter brachte den TSV aber zurück. Can Sengül verwandelte zum Anschlusstreffer (87.). So entwickelte sich eine spannende Schlussphase. In der Nachspielzeit war Leon Schumacher zur Stelle und netzte zum 2:2-Endstand ein.
Der TSV Ottersberg beendete damit seine Pleitenserie. Das rettende Ufer liegt jedoch immer noch weit entfernt. Am kommenden Freitag steht ein weiteres Heimspiel gegen den FC Hagen/Uthlede an. Der Rotenburger SV leistete sich den nächsten überflüssigen Punktverlust und empfängt in einer Woche den VSK Osterholz-Scharmbeck.