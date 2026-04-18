Rotenburger SV verspielt sicher geglaubten Sieg

– Foto: Lennart Blömer

Über weite Strecken wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht. Frank Jäger vollendete in der 25. Minute infolge eines Zuspiels von Justin Kuchinke zum 0:1. In der Folge wehrte sich das zuletzt selbst gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf chancenlose Ottersberg zwar nach Kräften, doch der RSV behielt weiterhin die Kontrolle. Nach einer knappen Stunde stellte Linus Baselt per Kopf auf 0:2. Somit schien die Partie gelaufen. Ein Elfmeter brachte den TSV aber zurück. Can Sengül verwandelte zum Anschlusstreffer (87.). So entwickelte sich eine spannende Schlussphase. In der Nachspielzeit war Leon Schumacher zur Stelle und netzte zum 2:2-Endstand ein.