Mit Bildergalerie: D/A unterliegt vor großer Kulisse dem HSV

Der Regionalligist begann sehr mutig, lief seinen Gegner immer wieder hoch an und suchte nach Ballgewinn direkt den Weg nach vorne. So verlief die erste Viertelstunde durchaus ausgeglichen. Anschließend übernahm der HSV die Kontrolle über das Geschehen und kam durch Nicolas Oliveira sowie Kapitän Sebastian Schonlau zu ersten Möglichkeiten. Der Pfosten und der sehr gut aufgelegte Patrick Siefkes standen der Führung noch im Weg. In der 21. Minute war Siefkes erstmals machtlos. Ransford Königsdörffer verwertete eine Flanke von Jean-Luc Dompé per Kopf ins linke Eck - 0:1.