Mit Actioncards und Gamechangern: "Erlebt Fußballsport neu" Am Freitagabend debütiert die "SAMFORCITY LEAGUE" mit dem Motto: "Der Straßenfußball kommt in die Halle"

Mit der Kings League, der Baller League oder der Icon League sind in den vergangenen Jahren diverse Fußball-Wettbewerbe mit innovativen Neuerungen ins Leben gerufen worden. Mit dem Pilotprojekt der "Future Football League" verfolgt der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) einen ganz ähnlichen Ansatz. Innovativen, neuen Fußball verspricht auch die "SAMFORCITY LEAGUE", die am Freitagabend ihre Premiere feiert.

Ab 18 Uhr rollt in der Sporthalle Eilsleben der Ball. Dann allerdings weder nach Futsal- noch nach traditionellen Hallenregeln - das zeigt sich schon zum Spielbeginn. Denn zum Start stehen jeweils nur zwei Spieler pro Team auf dem Feld. Ein Torwart, der den Strafraum in den gesamten 10 Minuten nicht verlassen darf und ein Feldspieler. Erst nachdem in dieser Besetzung das erste Tor gefallen ist, dürfen beide Mannschaften zum Fünf-gegen-Fünf auffüllen. Auch sonst gibt es besondere Regeln. "Der Straßenfußball kommt in die Halle", schreibt der Veranstalter. So gibt es etwa nach jedem dritten Team-Foul einen Strafstoß für die gegnerische Mannschaft. Und Kopfballtore zählen grundsätzlich doppelt.

Besondere Regeln sorgen für kurzweiliges Spielgeschehen