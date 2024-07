"Mit Abstieg nichts zu tun haben": SGV Freiberg bleibt bodenständig

Nach einer erfolgreichen letzten Saison, in der der SGV Freiberg den vierten Platz in der Regionalliga Südwest belegte, blickt Sportdirektor Dieter Gerstung zuversichtlich in die neue Spielzeit. Im Interview spricht er über die Zielsetzungen, die Vorbereitung und die Neuzugänge des Vereins.

Der SGV Freiberg beendete die letzte Saison auf einem beeindruckenden vierten Platz in der Regionalliga Südwest. Für die kommende Saison hat Sportdirektor Dieter Gerstung klare Ziele vor Augen: „Erstmal die 40 Punkte erreichen und mit dem Abstieg nichts zu tun haben“, erklärt er. Die Erwartungen sind hoch, denn die Mannschaft zeigte besonders in der Rückrunde eine starke Leistung und belegte in der Rückrundentabelle den zweiten Platz. „Ja, wir wollen versuchen, an die Rückrunde anzuknüpfen“, sagt Gerstung optimistisch.

Die Vorbereitung für die neue Saison ist in vollem Gange, und Gerstung ist bislang zufrieden: „Wir sind im Großen und Ganzen mit der Vorbereitung zufrieden und bisher von größeren Verletzungen verschont geblieben.“ Dies ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Teams, das sich auch auf Neuzugänge verlassen kann. „Ich denke, alle neuen Spieler sind sehr gut angekommen, dies ist auch sehr wichtig, da wir über das Team kommen. Unsere Mannschaft hat letztes Jahr schon der tolle Teamgeist ausgezeichnet und dies wollen wir auch so fortsetzen.“