August 2017: Vor sieben Jahren gastierten die Löwenprofis nach dem Absturz in die Regionalliga zuletzt am Reuthinger Weg. Sascha Mölders (Mitte) ist dieses Mal nicht mehr dabei, sehr wohl aber Chris Brückl (re.), der sich auch in der Saison 2024/25 das Schaldinger Trikot überstreifen wird. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Mit 3 Jahren Verspätung: Die Löwen kommen nach Schalding! Fußball-Feiertag am Sonntag für den SVS: Die Grün-Weißen empfangen den TSV 1860 München zum Freundschaftsspiel

Ein Traumspiel mit ganz langem Anlauf! Mit drei Jahren Verspätung löst der TSV 1860 München sein Versprechen ein und gibt sich im Passauer Westen die Ehre. Die Partie hätte eigentlich schon 2021 anlässlich des 75. Geburtstags des SV Schalding-Heining stattfinden sollen. Doch Corona machte dem SVS - wie so vielen anderen Jubel-Vereinen auch - einen Strich durch die Rechnung. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben! Die Verantwortlichen an der Grünwalder Straße haben nicht vergessen und so begrüßen die Schaldinger am Sonntag um 16 Uhr den Altmeister von 1966 eine Woche vor Saisonstart am Reuthinger Weg.



Die Vorfreude ist riesengroß beim SV Schalding, der mit den Profis der Löwen vor gar nicht so langer Zeit schon einmal das Vergnügen hatte. Als die Sechziger 2017 in einer ihrer finstersten Stunden bis in die Regionalliga durchgereicht worden waren, befanden sich die Grün-Weißen plötzlich in einer Liga mit den Blauen aus Giesing. Das Heimspiel am 5. August 2017 gegen Sascha Mölders und Co. wollten sich damals 2.760 Fans nicht entgehen lassen. Ähnlich viele könnten es am Sonntag auch wieder werden. "Das Wetter soll gut werden. Wir rechnen mit 2.000 plus x Zuschauern", prognostiziert Schaldings Fußballchef Markus Clemens. Die Vorbereitungen für das Spektakel laufen bereits seit Wochen versichert der erfahrene Funktionär.

Der Auftritt am Mittwoch in Böbrach gegen die SpVgg Ruhmannsfelden war nicht nach dem Geschmack von Stefan Köck (stehend). Hinten präsentierte sich der SVS sehr anfällig... – Foto: Mike Sigl





Trotz des primären Eventcharakters der Begegnung ist es für den SV Schalding auch die Generalprobe vor dem Saisonstart in der Bayernliga Süd nächsten Samstag beim TSV Landsberg. Am Mittwoch streute der SVS kurzfristig einen Test in Böbrach gegen den Bezirksligisten SpVgg Ruhmannsfelden ein. Im Vorfeld der Partie sagte Cheftrainer Stefan Köck, er wolle einen dominanten Auftritt seiner Elf sehen. Rausgekommen ist ein mühsamer 4:3-Erfolg, der offenlegte, woran es noch hapert. "Das war schlicht nicht Bayernliga-like, was wir hinten in der letzten Reihe gespielt haben", legt Köck den Finger in die Wunde und geht ins Detail: "Es hat uns ganz eindeutig an individueller Zweikampfhärte gefehlt. Egal ob bei Einwürfen oder Standards, die Spieler von Ruhmannsfelden hatte immer mindestens einen halben Meter Platz. Das müssen wir schleunigst in den Griff bekommen und wesentlich näher am Mann sein, sonst kann das gegen die Löwen böse ausgehen."



Trotz des primären Eventcharakters der Begegnung ist es für den SV Schalding auch die Generalprobe vor dem Saisonstart in der Bayernliga Süd nächsten Samstag beim TSV Landsberg. Am Mittwoch streute der SVS kurzfristig einen Test in Böbrach gegen den Bezirksligisten SpVgg Ruhmannsfelden ein. Im Vorfeld der Partie sagte Cheftrainer Stefan Köck, er wolle einen dominanten Auftritt seiner Elf sehen. Rausgekommen ist ein mühsamer 4:3-Erfolg, der offenlegte, woran es noch hapert. "Das war schlicht nicht Bayernliga-like, was wir hinten in der letzten Reihe gespielt haben", legt Köck den Finger in die Wunde und geht ins Detail: "Es hat uns ganz eindeutig an individueller Zweikampfhärte gefehlt. Egal ob bei Einwürfen oder Standards, die Spieler von Ruhmannsfelden hatte immer mindestens einen halben Meter Platz. Das müssen wir schleunigst in den Griff bekommen und wesentlich näher am Mann sein, sonst kann das gegen die Löwen böse ausgehen."

Das Fehlen von Neuzugang und Ex-Profi Patrick Choroba, der auf dem Weg zum neuen Abwehrchef ist, hat sich im Bayerischen Wald gleich bemerkbar gemacht. Der 28-Jährige mussten wegen Leistenproblemen kurzfristig passen. Wird er gegen die Löwen wieder dabei sein? "Mal abwarten, was die kommenden Tage noch bringen. Aber riskieren werden wir da nichts", lässt Köck wissen. Ein Einsatz ist also eher unwahrscheinlich! Fehlen werden zudem die langzeitverletzten Quirin Stiglbauer, Marius Herzig und Philipp Knochner. Neuzugang Martin Kauschinger ist weiter vom Pech verfolgt. Der Angreifer muss wegen einen Entzündung im Zeh passen. Wieder mit dabei sind hingegen Patrick Drofa und Markus Tschugg.

Freilich werden die Schaldinger gegen den Drittligisten vor allem in der Defensive Schwerstarbeit verrichten müssen, verstecken werden sich die Grün-Weißen aber nicht. "Wir wollen uns sauber präsentieren und auch den ein oder anderen Umschaltmoment kreieren. Das möchte ich schon auch von meiner Mannschaft sehen", gibt Köck seinen Schützlingen mit auf den Weg.

Keine leichte Aufgabe: 1860-Cheftrainer Argi Giannikis soll im gewohnt unruhigen Umfeld in Giesing die Löwen wieder in Richtung Spitzenplätze der 3. Liga pushen. – Foto: Jenni Maul