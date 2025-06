Missglückter Testauftakt: Hankofen unterliegt in Burglengenfeld

Dass nach einer intensiven Woche Vorbereitung noch nicht alles klappen würde beim niederbayerischen Regionalligisten, das war im Vorhinein schon klar. In der ersten Halbzeit brachte Neuzugang Daniel Zormaier die Gäste in der 25. Minute in Führung. Der 19-Jährige, der vom Bezirksligisten TV Schierling an den Reißinger Bach gekommen ist, konnte nicht nur wegen seines Premierentreffers erste Pluspunkte sammeln. Coach Tobias Beck lobte im Anschluss an die Partie: "Daniel war eine der positiven Erscheinungen bei uns. Er hat seine Sache gut gemacht." Kurz vor der Pause musste eine alles in allem überlegene Hankofener Mannschaft den Ausgleich schlucken - total unnötig wie Beck befand: "Sowohl beim ersten als auch beim zweiten Gegentreffer haben wir ordentlich Gastgeschenke verteilt. Beide Tore fielen nach brutalen individuellen Fehlern."

Zur Halbzeit wechselte Beck wie angekündigt kräftig durch. Trotz einiger guter Chancen wollte aber kein weiterer Treffer gelingen. Das machte Burglengenfeld besser und nutzte wie bereits erwähnt einen Lapsus der SpVgg aus. Rund zehn Minuten vor Schluss traf Benjamin Epifani zum 2:1-Siegtreffer (82.) für die Oberpfälzer. Das Fazit von Beck fiel demzufolge durchwachsen aus: "Ich habe viele Dinge gesehen, die gut waren. Aber natürlich sind wir in vielen Bereichen noch nicht da, wo wir hin wollen. Wir wollten mit einem Sieg in die Vorbereitung starten, deshalb nervt uns die Niederlage schon ein wenig. Aber wir konnten viele Erkenntnisse gewinnen. Einige Spieler konnten sich zeigen, andere kamen bedingt auch durch die harte Trainingswoche noch nicht an ihr Niveau heran."



Für die SpVgg geht`s mit einer weiteren intensiven Trainingswoche weiter. Am nächsten Samstag steht dann das zweite Testspiel bei Türk Gücü Straubing auf dem Programm - und damit das Wiedersehen mit Tobias Richter.

Der Spielverlauf:

0:1 (25.) Daniel Zormaier, 1:1 (45.+1) Fernando Roesler, 2:1 (82.) Benjamin Epifani