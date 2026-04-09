Mintard und Scherpenberg am Freitag, knifflige Aufgabe für Budberg

Scherpenberg spielt am Sonntag gegen Werden-Heidhausen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Das Restprogramm des SV Budberg hat es durchaus in sich. Der Tabellenführer spielt in den verbleibenden Wochen noch gegen fünf weitere Teams aus den derzeitigen Top sieben. Das kommende Auswärtsspiel gegen den VfB Bottrop könnte dahingehend der erste Schritt auf dem mit Hindernissen versehenen Weg zum Oberliga-Aufstieg sein. Rein tabellarisch ist der VfB im Rennen um die beiden besten Plätze noch nicht komplett abgemeldet, doch gemessen an der zuletzt unerklärlich schwachen Form besteht derzeit keine ernsthafte Chance noch einmal ganz oben mitzumischen.

Schon am Freitag ist der SV Scherpenberg gegen den SC Werden-Heidhausen im Einsatz und könnte nach Punkten mit Budberg gleichziehen, der Tabellenzweite ESC Rellinghausen hat an diesem Wochenende spielfrei. Ebenfalls am Freitag kommt es zum Verfolgerduell zwischen dem VfB Speldorf und der DJK BW Mintard. Beide haben ebenso wie Bottrop eher Außenseiterchancen im Aufstiegskampf, durchlaufen wiederum eine deutlich bessere Form.

Im Tabellenkeller möchte der FC Kray mit einem Sieg gegen den Mülheimer FC aus der Abstiegszone springen. Parallel kann der PSV Wesel seinen Platz am rettenden Ufer gegen Viktoria Goch verteidigen.