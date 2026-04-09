Mintard und Scherpenberg am Freitag, knifflige Aufgabe für Budberg

Das Restprogramm des SV Budberg hat es durchaus in sich. Der Tabellenführer spielt in den verbleibenden Wochen noch gegen fünf weitere Teams aus den derzeitigen Top sieben. Das kommende Auswärtsspiel gegen den VfB Bottrop könnte dahingehend der erste Schritt auf dem mit Hindernissen versehenen Weg zum Oberliga-Aufstieg sein. Rein tabellarisch ist der VfB im Rennen um die beiden besten Plätze noch nicht komplett abgemeldet, doch gemessen an der zuletzt unerklärlich schwachen Form besteht derzeit keine ernsthafte Chance noch einmal ganz oben mitzumischen.
Schon am Freitag ist der SV Scherpenberg gegen den SC Werden-Heidhausen im Einsatz und könnte nach Punkten mit Budberg gleichziehen, der Tabellenzweite ESC Rellinghausen hat an diesem Wochenende spielfrei. Ebenfalls am Freitag kommt es zum Verfolgerduell zwischen dem VfB Speldorf und der DJK BW Mintard. Beide haben ebenso wie Bottrop eher Außenseiterchancen im Aufstiegskampf, durchlaufen wiederum eine deutlich bessere Form.
Im Tabellenkeller möchte der FC Kray mit einem Sieg gegen den Mülheimer FC aus der Abstiegszone springen. Parallel kann der PSV Wesel seinen Platz am rettenden Ufer gegen Viktoria Goch verteidigen.
28. Spieltag
17.04.26 Viktoria Goch - ESC Rellinghausen
18.04.26 Mülheimer FC 97 - SV Scherpenberg
19.04.26 FC Kray - 1. FC Lintfort
19.04.26 SV Budberg - PSV Wesel
19.04.26 Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Bottrop
19.04.26 Sportfreunde Niederwenigern - Rhenania Bottrop
19.04.26 SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
19.04.26 DJK Blau-Weiß Mintard - SG Essen-Schönebeck
29. Spieltag
26.04.26 1. FC Lintfort - DJK Blau-Weiß Mintard
26.04.26 SV Scherpenberg - FC Kray
26.04.26 PSV Wesel - Sportfreunde Hamborn 07
26.04.26 ESC Rellinghausen - SV Budberg
26.04.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Mülheimer FC 97
26.04.26 VfB Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern
26.04.26 VfB Speldorf - Viktoria Goch
26.04.26 Rhenania Bottrop - SC Werden-Heidhausen
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