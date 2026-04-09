 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

Mintard und Scherpenberg am Freitag, knifflige Aufgabe für Budberg

Landesliga, Gruppe 2: Der VfB Bottrop kann ins Aufstiegsrennen eingreifen - aber nicht in der lange erhofften Rolle. Das Führungstrio hat derzeit nämlich alle Karten in der Hand.

von Markus Becker · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Scherpenberg spielt am Sonntag gegen Werden-Heidhausen.
Scherpenberg spielt am Sonntag gegen Werden-Heidhausen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Das Restprogramm des SV Budberg hat es durchaus in sich. Der Tabellenführer spielt in den verbleibenden Wochen noch gegen fünf weitere Teams aus den derzeitigen Top sieben. Das kommende Auswärtsspiel gegen den VfB Bottrop könnte dahingehend der erste Schritt auf dem mit Hindernissen versehenen Weg zum Oberliga-Aufstieg sein. Rein tabellarisch ist der VfB im Rennen um die beiden besten Plätze noch nicht komplett abgemeldet, doch gemessen an der zuletzt unerklärlich schwachen Form besteht derzeit keine ernsthafte Chance noch einmal ganz oben mitzumischen.

Schon am Freitag ist der SV Scherpenberg gegen den SC Werden-Heidhausen im Einsatz und könnte nach Punkten mit Budberg gleichziehen, der Tabellenzweite ESC Rellinghausen hat an diesem Wochenende spielfrei. Ebenfalls am Freitag kommt es zum Verfolgerduell zwischen dem VfB Speldorf und der DJK BW Mintard. Beide haben ebenso wie Bottrop eher Außenseiterchancen im Aufstiegskampf, durchlaufen wiederum eine deutlich bessere Form.

Im Tabellenkeller möchte der FC Kray mit einem Sieg gegen den Mülheimer FC aus der Abstiegszone springen. Parallel kann der PSV Wesel seinen Platz am rettenden Ufer gegen Viktoria Goch verteidigen.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

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Morgen, 19:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
19:30live

Morgen, 20:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
20:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
15:00

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:15

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:30

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:15live

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Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
17.04.26 Viktoria Goch - ESC Rellinghausen
18.04.26 Mülheimer FC 97 - SV Scherpenberg
19.04.26 FC Kray - 1. FC Lintfort
19.04.26 SV Budberg - PSV Wesel
19.04.26 Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Bottrop
19.04.26 Sportfreunde Niederwenigern - Rhenania Bottrop
19.04.26 SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
19.04.26 DJK Blau-Weiß Mintard - SG Essen-Schönebeck

29. Spieltag
26.04.26 1. FC Lintfort - DJK Blau-Weiß Mintard
26.04.26 SV Scherpenberg - FC Kray
26.04.26 PSV Wesel - Sportfreunde Hamborn 07
26.04.26 ESC Rellinghausen - SV Budberg
26.04.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Mülheimer FC 97
26.04.26 VfB Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern
26.04.26 VfB Speldorf - Viktoria Goch
26.04.26 Rhenania Bottrop - SC Werden-Heidhausen

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