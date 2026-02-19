 2026-02-19T12:53:34.809Z

Allgemeines

Mintard, Budberg und Rellinghausen hoffen auf Scherpenberg-Patzer

Landesliga, Gruppe 2: Während der VfB Bottrop als Tabellenführer noch ein kleines Polster auf die Konkurrenz besitzt, heizt sich das Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz wieder richtig auf.

von Markus Becker · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Mintard spielt im Derby gegen den FC Kray.
Mintard spielt im Derby gegen den FC Kray. – Foto: Roberto Parolari

0:0 im Topspiel gegen den ESC Rellinghausen, dazu eine 2:4-Pleite gegen den VfB Speldorf. Und plötzlich ist der SV Scherpenberg nur noch um Haaresbreite vorne im Rennen um Platz zwei. Für das Team von Sven Schützek steht am Sonntag eine Frühschicht gegen die SG Essen-Schönebeck an. Reicht es erneut nicht für den ersten Sieg im neuen Jahr, dürfte das Team wohl in der Tabelle nach unten rutschen. Zwei Teams sind nämlich in direkter Schlagdistanz. der ESC Rellinghausen bekommt es mit Schlusslicht Rhenania Bottrop zu tun. Der gut ins neue Jahr gestartete SV Budberg spielt gegen die Sportfreunde Niederwenigern. Auch die DJK BW Mintard ist oben dran, hat nun im Derby den FC Kray vor der Brust. Den Spieltagsauftakt macht die Viktoria Goch mit ihrem Heimspiel gegen den SC Werden-Heidhausen.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
14:00live

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:00

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:30

So., 22.02.2026, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
11:00

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:30

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:00live

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:00

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
01.03.26 SV Scherpenberg - DJK Blau-Weiß Mintard
01.03.26 Sportfreunde Niederwenigern - Sportfreunde Hamborn 07
01.03.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SG Essen-Schönebeck
01.03.26 VfB Bottrop - ESC Rellinghausen
01.03.26 1. FC Lintfort - PSV Wesel
01.03.26 Mülheimer FC 97 - Viktoria Goch
01.03.26 Rhenania Bottrop - VfB Speldorf
01.03.26 SC Werden-Heidhausen - SV Budberg

22. Spieltag
08.03.26 SG Essen-Schönebeck - Rhenania Bottrop
08.03.26 Sportfreunde Niederwenigern - 1. FC Lintfort
08.03.26 Viktoria Goch - FC Kray
08.03.26 SV Budberg - Mülheimer FC 97
08.03.26 Sportfreunde Hamborn 07 - SC Werden-Heidhausen
08.03.26 ESC Rellinghausen - PSV Wesel
08.03.26 DJK Blau-Weiß Mintard - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
08.03.26 VfB Speldorf - VfB Bottrop

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

