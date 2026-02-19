Mintard, Budberg und Rellinghausen hoffen auf Scherpenberg-Patzer

Mintard spielt im Derby gegen den FC Kray. – Foto: Roberto Parolari

0:0 im Topspiel gegen den ESC Rellinghausen, dazu eine 2:4-Pleite gegen den VfB Speldorf. Und plötzlich ist der SV Scherpenberg nur noch um Haaresbreite vorne im Rennen um Platz zwei. Für das Team von Sven Schützek steht am Sonntag eine Frühschicht gegen die SG Essen-Schönebeck an. Reicht es erneut nicht für den ersten Sieg im neuen Jahr, dürfte das Team wohl in der Tabelle nach unten rutschen. Zwei Teams sind nämlich in direkter Schlagdistanz. der ESC Rellinghausen bekommt es mit Schlusslicht Rhenania Bottrop zu tun. Der gut ins neue Jahr gestartete SV Budberg spielt gegen die Sportfreunde Niederwenigern. Auch die DJK BW Mintard ist oben dran, hat nun im Derby den FC Kray vor der Brust. Den Spieltagsauftakt macht die Viktoria Goch mit ihrem Heimspiel gegen den SC Werden-Heidhausen.