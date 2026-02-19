Mintard, Budberg und Rellinghausen hoffen auf Scherpenberg-Patzer

0:0 im Topspiel gegen den ESC Rellinghausen, dazu eine 2:4-Pleite gegen den VfB Speldorf. Und plötzlich ist der SV Scherpenberg nur noch um Haaresbreite vorne im Rennen um Platz zwei. Für das Team von Sven Schützek steht am Sonntag eine Frühschicht gegen die SG Essen-Schönebeck an. Reicht es erneut nicht für den ersten Sieg im neuen Jahr, dürfte das Team wohl in der Tabelle nach unten rutschen. Zwei Teams sind nämlich in direkter Schlagdistanz. der ESC Rellinghausen bekommt es mit Schlusslicht Rhenania Bottrop zu tun. Der gut ins neue Jahr gestartete SV Budberg spielt gegen die Sportfreunde Niederwenigern. Auch die DJK BW Mintard ist oben dran, hat nun im Derby den FC Kray vor der Brust. Den Spieltagsauftakt macht die Viktoria Goch mit ihrem Heimspiel gegen den SC Werden-Heidhausen.
21. Spieltag
01.03.26 SV Scherpenberg - DJK Blau-Weiß Mintard
01.03.26 Sportfreunde Niederwenigern - Sportfreunde Hamborn 07
01.03.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SG Essen-Schönebeck
01.03.26 VfB Bottrop - ESC Rellinghausen
01.03.26 1. FC Lintfort - PSV Wesel
01.03.26 Mülheimer FC 97 - Viktoria Goch
01.03.26 Rhenania Bottrop - VfB Speldorf
01.03.26 SC Werden-Heidhausen - SV Budberg
22. Spieltag
08.03.26 SG Essen-Schönebeck - Rhenania Bottrop
08.03.26 Sportfreunde Niederwenigern - 1. FC Lintfort
08.03.26 Viktoria Goch - FC Kray
08.03.26 SV Budberg - Mülheimer FC 97
08.03.26 Sportfreunde Hamborn 07 - SC Werden-Heidhausen
08.03.26 ESC Rellinghausen - PSV Wesel
08.03.26 DJK Blau-Weiß Mintard - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
08.03.26 VfB Speldorf - VfB Bottrop
