Mika Schroers: Das erste Tor im Profifußball

Es läuft die 85. Spielminute, als die große Stunde von Mika Schroers schlägt. Der Stürmer von Arminia Bielefeld bekommt im Strafraum den Ball, der Raum ist eng, er ist umringt von Gegenspielern, keine Chance eigentlich auf einen Torabschluss. Von wegen. Schroers umkurvt gleich mehrere Gegner und schiebt den Ball dann am Keeper vorbei ins Tor. Der Rest ist reiner Jubel.

Die Mitspieler umarmen den Torschützen, mehr als 20.000 Zuschauer entfachen einen Orkan in der altehrwürdigen „Alm“, die jetzt Schüco-Arena heißt. Mit dem Treffer zum 3:1 sichert sich die Arminia einen wichtigen Sieg in der 3. Liga gegen den VfL Osnabrück. Und Mika Schroers wird den Tag vermutlich auch nie vergessen. Denn für den jungen Spieler aus Wachtendonk war es der erste Treffer im Profifußball. Dass er auch noch ein so wichtiger ist, macht das Ereignis noch wertvoller.