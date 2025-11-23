Migel Schurr unterliegt an der Torwand des ZDF-Sportstudios

Eine besondere Ehre gab es für Migel Schurr vom SV Ebnat, der in der Kreisliga B4 Ostwürttemberg derzeit auf dem 5. Tabellenplatz steht.
Der 28-jährige Migel Schurr ist der FuPa-Spieler in Württemberg und gestern er durfte an der Torwand beim ZDF-Sportstudio ran. Der Spieler, der in dieser Saison bereits zehn Tore erzielt hat, wollte den Sieg gegen den deutschen Nationaltorhüter Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim schaffen.
Mit einem Hammertor aus über 60 Metern hatte sich Migel Schurr für seinen Auftritt im Aktuellen Sportstudio qualifiziert. Nicht ganz so treffsicher präsentierte er sich allerdings beim Torwandschießen im Fernsehstudio vor laufender Kamera. Der 28-Jährige landete bei den ersten drei Versuchen rechts unten keinen Treffer. Oliver Baumann netzte zweimal ein. Trotzdem war für Migel Schurr noch der Gewinn eines Gutscheins über 1000 Euro möglich.
Links oben durfte der Spieler des SV Ebnat auch nicht jubeln, denn es gelang ihm kein Treffer. Somit stand bei Migel Schurr am Ende die 0. Nationaltorhüter Oliver Baumann traf links oben hingegen einmal. Somit endete das Duell an der legendären ZDF-Torwand mit 3:0 für Oliver Baumann.
Migel Schurr spielt über neun Jahre für den SV Ebnat. Der Auftritt im ZDF-Sportstudio in Mainz wird für ihn mit Sicherheit unvergessen bleiben. Mit seinem Team geht es am Sonntag, 30. November, weiter. Um 12.30 Uhr steht das Spiel bei der TSG Schnaitheim II auf dem Programm. Außerdem ist er A-Jugend-Trainer des FV Unterkochen.
