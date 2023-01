Michael Zander neuer Leiter der Fußballabteilung bei der TSG Nordholz Verein besetzt offene Stelle

Die TSG Nordholz hatte nach dem Rücktritt von Thomas Görz im vergangenen Sommer und dem Ausstieg von dessen Nachfolger Stefan Lange aus persönlichen Gründe nicht mehr ausüben konnte eine offene Stelle in der Leitung der Fußballabteilung. Der Vorstand des Vereins hat nun bekannt gegeben, dass Michael Zander, ein bekannter Fußballfachmann in der Region, die Position des Abteilungsleiters zum Jahresbeginn übernommen hat.

Michael Zander ist in der Amateurfußballwelt von Cuxhaven bis Bremerhaven und Bremen bekannt. Er hat 31 Jahre lang auf verschiedenen Ligen gespielt und anschließend fast zwei Jahrzehnte als Trainer gearbeitet. Er hat sowohl im Jugend- als auch im Herrenbereich zahlreiche Mannschaften trainiert, unter anderem die Jugendspielgemeinschaft Wurster Nordseeküste (JSG WNK) und der FC Land Wursten.

„Michael Zander versteht seine neue Aufgabe als Schnittstelle, der den Fußballsport im Ganzen betrachtet und einen Beitrag leisten möchte, neue Ideen zu entwickeln, um den Amateurbereich attraktiv und zukunftsfähig zu gestalten,“ so Frank Bretschneider, Vorsitzender der TSG Nordholz auf cuxverein.de. „Wir, als Vorstand, freuen uns darüber diesen Fußballfachmann in unseren Reihen zu haben und wünschen ihm einen großartigen Start in seiner neuen Position“.