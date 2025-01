Michael Glaser macht´s ab Sommer

Die SG Horrenberg freut sich, die Verpflichtung von Michael Glaser als neuen Spielertrainer zur Saison 2025/2026 bekanntzugeben. Der 32-jährige Glaser tritt die Nachfolge von Mike Keitel an, der die Mannschaft nach Ablauf der aktuellen Saison verlassen wird.

Glaser, aktuell noch Spieler beim FC Östringen in der Landesliga Mittelbaden, bringt umfangreiche Erfahrungen als Spieler mit. In seiner Jugend spielte er beim Karlsruher SC und setzte seine Laufbahn später unter anderem in der Regionalliga und Oberliga beim FC Astoria Walldorf fort. Die SG Horrenberg ist seine erste Station als Trainer.

"Wir sind überzeugt, dass Michael Glaser der richtige Mann für unsere Mannschaft ist", erklärt die sportliche Leitung der SG Horrenberg. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind sicher, dass er uns dabei helfen wird, unsere sportlichen Ziele zu erreichen und unsere Mannschaft weiterzuentwickeln."



Michael Glaser selbst blickt seiner neuen Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen: "Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir die SG Horrenberg entgegenbringt. Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten."