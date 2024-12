Mettmann gegen Wülfrath: Derby mit spezieller Brisanz

ASV Mettmann – 1. FC Wülfrath. Das letzte Pflichtspiel beider Klubs datiert vom Mai 2022 – der FCW siegte im Kreispokal in Mettmann mit 6:2. Taugt im Rückblick indes allenfalls für die Statistik. Am Sonntag – Anstoß 15.15 Uhr, Sportzentrum Hasseler Straße – geht es um nicht weniger als die Spitzenposition in der Bezirksliga, Gruppe 2.

So weit die Ausgangslage. Keine Frage: Selbst wenn nach den 90 Minuten im Aufstiegsrennen längst keine Vorentscheidung gefallen ist, fiebern beide Mannschaften und selbstverständlich auch die Fans dem Topspiel des 16. Spieltags entgegen. „Gemeinsam mit Solingen 03 stehen beide Klubs völlig zu Recht ganz oben. Es ist ein echtes Nachbarschaftsduell. In beiden Teams stehen Jungs, die in der Vergangenheit auch schon beim Gegner aufliefen. Da steckt, im besten sportlichen Sinn, schon eine spezielle Rivalität und Brisanz drin. Letztlich gilt,dass sich beide Mannschaften gut kennen und schätzen. Wir freuen uns, auf ein Bezirksliga-Spitzenduell auf hohem Niveau“, sagt Imad Omairat, der Sportliche Leiter des ASV.

Eine besondere Verbindung zum 1. FCW hat Hilal Günes, der mit seinem Mittelfeldkollegen Alessio Falco und Torhüter Semih Demirhat bereits für die Kalkstädter auflief: „Beide Teams sind der Papierform nach gleich stark einzuschätzen. Solche Spiele werden oft durch Details entschieden. Mal sehen, wer die bessere Tagesform auf den Platz bringt. Ich freue mich jedenfalls auf dieses Derby gegen meinen Ex-Verein.“

Das gegenseitige „unter die Lupe nehmen“ zählt auch bei ambitionierten Bezirksliga-Vereinen selbstverständlich zum Tagesgeschäft. Nicht anders ist es vor dieser Partie. „Beide Mannschaften haben Respekt voreinander. Wir wissen von den besonderen Fähigkeiten der Wülfrather in der Offensive. Darauf werden wir uns einstellen und von Beginn an hellwach sein“, macht Sebastian Pichura deutlich. Der Chefcoach des ASV wird über das Mitwirken von Mehmet Boztepe, sicherlich in Absprache mit dem Routinier, kurzfristig entscheiden. Dem 36-jährigen Mittelfeldregisseur machen Adduktorenbeschwerden zu schaffen. Nicht dabei sind der privat verhinderte Adil Azhil und Jonas Schulte (Hüftprobleme).

Wülfrath wohl in Bestbesetzung

Wülfraths Trainer Joscha Weber kann grundsätzlich mit seiner Bestbesetzung planen. Neben anderen auch mit den beiden stärksten Torschützen Florian Schikowski (11 Treffer) und Guiseppe Raudino (8): „Wir haben die vergangene Woche zur Regeneration genutzt. So konnten einige Spieler ihre Blessuren weitgehend auskurieren. Einzig hinter dem Einsatz von Axel Glowacki, der wegen seiner Knieprobleme schon beim 4:3-Sieg gegen Niederwenigern II pausierte, steht ein Fragezeichen.“

Auch Weber hat, ähnlich wie Thomas Cyrys, Co-Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion, eine fußballerische Vergangenheit beim ASV Mettmann. Gemeinsam mit Imad Omairat als Teamkollege stieg der 30-jährige frühere Abwehrspieler 2016 in die Landesliga auf. Vom derzeit kickenden FCW-Personal stand Angreifer Fabian Helmes (32 – drei Saisontore) von 2019 bis 2022 in Diensten der Mettmanner.

Die Gäste reisen nicht nur als als Ligaprimus, sondern auch mit der Empfehlung von fünf Siegen in Serie an. „Tabellenführer zu sein ist eine angenehme Momentaufnahme und gut für das Selbstverständnis unserer Jungs. Vorrangig wird aber sein, die richtige Balance zwischen Defensive und Offensive zu finden. Leichtsinnsfehler nach komfortablen Führungen, wie zuletzt gegen Germania Wuppertal oder in Niederwenigern, sollten wir gerade am Sonntag auf ein Minimum reduzieren. Dazu sind wir gut beraten, die nötige Geduld und Abgeklärtheit aufzubringen“, betont Weber vor dem Gipfeltreffen.