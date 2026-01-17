Bünyamin Kilic und der SSV Merten konnte die starke Aufstiegssaison bisher bestätigen. – Foto: Boris Hempel

Merten-Coach Kilic: "So viel Spaß habe ich an dieser Rolle nicht" Vorjahres-Vizemeister bestätigt Form und bleibt gegen die Topteams ungeschlagen Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga SSV Merten Bünyamin Kilic

Der SSV Merten hat sich auch in seiner zweiten Saison nach dem Aufstieg fest im oberen Drittel der Liga etabliert. Nach der Vizemeisterschaft in der Premierensaison steht die Mannschaft von Trainer Bünyamin Kilic (38) zur Winterpause erneut auf einem starken fünften Tabellenplatz – mit 29 Punkten sogar einen Zähler mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Der Abstand nach oben ist gering, das Feld an der Spitze eng beisammen.

Ungeschlagen gegen Top-Teams, Niederlage gegen Schlusslicht Entsprechend fällt Kilics Zwischenfazit differenziert aus. „Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir nicht unzufrieden. Wir sind die einzige Mannschaft, die gegen den Tabellenletzten verloren hat, und die Punkte fehlen am Ende des Tages für den alleinigen Platz zwei. Dementsprechend wäre ich sehr zufrieden gewesen, wenn wir die drei Punkte on top hätten. Das soll nicht despektierlich rüberkommen, es ist nur eine Feststellung“, ordnet der Mertener Coach ein. Tatsächlich zeigt ein Blick auf die Zahlen, wie eng die Liga zusammengerückt ist. Während im Vorjahr 28 Punkte noch für Rang zwei reichten, bedeutet ein Punkt mehr aktuell „nur“ Platz fünf. Für Kilic ist das ein klares Zeichen der Entwicklung. „Wie vor der Saison prognostiziert, ist die Spitze der Saison auf mehrere Schultern verteilt. Bergisch ist zwar noch ungeschlagen, aber die Top fünf sind nah dran. Bei der Drei-Punkte-Regelung kann die Tabelle nach drei Spielen wieder ganz anders aussehen“, erklärt er. Die beiden Regionalliga-Absteiger hätten das Niveau zusätzlich angehoben, die Liga sei insgesamt „ausgeglichen stark“.

Besonders bemerkenswert ist die Bilanz des SSV Merten gegen die direkte Konkurrenz. Gegen die vier Teams vor ihnen blieb die Elf um Kapitän Jerome Propheter ungeschlagen, gewann drei dieser Duelle und holte beim Tabellenführer SV Bergisch Gladbach ein 1:1. „Aus der Top fünf haben wir die meisten Punkte gegeneinander geholt. Das ist schon eine Wucht, die nicht selbstverständlich war – vor allem mit unserer Verletztenmisere“, betont Kilic. Kilic: "So viel Spaß habe ich an dieser Rolle ehrlich gesagt nicht" Neben der Arbeit an der Seitenlinie hat der Trainer seit Saisonbeginn zusätzliche Verantwortung übernommen. Gemeinsam mit Teammanager Chris Kremer ist Kilic auch in der sportlichen Leitung aktiv. Eine Rolle, die weniger romantisch ist als das Trainerdasein. „Der Kaderaufbau war eine immense Last. Wir mussten den Etat reduzieren, um den Rasenplatzbau mit zu unterstützen. Es war eine Menge Arbeit an Gesprächen mit den Jungs. Der Kader mit 22 Mann ist nicht allzu groß. So viel Spaß habe ich an dieser Rolle ehrlich gesagt nicht, aber in meinem Beruf bin ich Personalgespräche gewohnt, daher fällt es mir nicht schwer“, sagt Kilic offen.