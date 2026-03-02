Merten bleibt dran: "Hochintensives" 3:1 gegen Königsdorf

Mertens Keeper Pascal Geisler war beim Gegentor machtlos. – Foto: Boris Hempel

Mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg gegen Blau-Weiß Königsdorf verkürzte die Mannschaft von Trainer Bünyamin Kilic den Rückstand auf Tabellenführer Bergisch Gladbach auf fünf Punkte. Durch die gleichzeitige Niederlage des Spitzenreiters rückt die Tabellenspitze enger zusammen. Merten ist Vierter – nur fünf Zähler hinter Rang eins. Zweiter ist der kommende Gegner Eintracht Hohkeppel.

Doch Königsdorf zeigte eine Reaktion. Nach 33 Minuten traf Jonas Hoge – nach Vorarbeit von Leo Kirnich – mit einem Distanzschuss zum 1:1. „Das Gegentor war aus der zweiten Reihe genau in den Knick – absolut unhaltbar.“ Insgesamt habe man defensiv „wieder sehr wenig zugelassen und insgesamt sehr gut verteidigt“.

Es entwickelte sich laut Kilic „ein gutes Spiel von beiden Mannschaften auf ordentlichem Niveau“. Beide Teams wollten Fußball spielen, ließen den Ball laufen und suchten spielerische Lösungen. Merten setzte früh Akzente. „Wir gehen in Führung, weil wir den Gegner sehr früh unter Druck setzen und zu einem Fehler zwingen“, erklärte Kilic. Maximilian Decker nutzte die Situation in der 21. Minute eiskalt: „Er holt sich den Ball praktisch an der Grundlinie und schiebt ihn aus spitzem Winkel ins lange Eck – ein tolles Tor zum 1:0.“

Ohno sprach nach der Pause von einem „hochintensiven, guten Oberligaspiel“. Beide Teams suchten Lösungen, wobei Königsdorf zunächst ordentlich dagegenhielt. „Nach zehn bis fünfzehn Minuten hat Merten das Pressing erhöht und dadurch mehr Kontrolle über das Spiel bekommen“, erklärte Ohno.

Auch Königsdorfs Trainer Takahito Ohno sah seine Mannschaft gut im Spiel: „Wir waren von Anfang an gut im Spiel. Leider kassieren wir durch einen individuellen Fehler das erste Gegentor. Danach übernehmen wir die Kontrolle, bauen das Spiel sauber auf und kommen durch Jonas zum Ausgleich.“

Die Entscheidung fiel in der Schlussphase – auch dank der Joker. In der 78. Minute traf der eingewechselte Bilal El Morabiti nach Vorarbeit von Hamza Salman zum 2:1. Kilic lobte ausdrücklich die Impulse von der Bank: „Die Jungs haben ebenfalls ihren Anteil am Sieg.“ El Morabiti habe nach einem „tollen Umschaltspiel“ getroffen. In der Nachspielzeit sorgte Hamza Salman selbst für die Entscheidung (90.+1), erneut nach einem Umschaltmoment – diesmal vorbereitet von El Morabiti.

Defensive als Fundament

Kilic zeigte sich insgesamt zufrieden: „Unser Fokus liegt klar auf der Null, und das hat sich auch heute wieder ausgezahlt.“ Mit 13 Gegentoren in 17 Spielen verfüge man über einen „sehr guten Wert, daran lassen wir uns messen“.

Zwar habe man sich diesmal weniger klare Chancen erspielt als in den vergangenen Wochen, „aber die wenigen Möglichkeiten haben wir konsequent genutzt“. Unterm Strich wäre vielleicht auch ein knapper Sieg in Ordnung gewesen, „aber das 3:1 nehmen wir natürlich sehr gerne mit“.

Ohno erkannte die Effizienz des Gegners an: „Auch das 1:2 fällt leider erneut nach einem individuellen Fehler. In der Folge sind wir mehr Risiko gegangen, aber Merten hat die sich bietenden Räume konsequent genutzt und das Spiel entschieden.“

Blick aufs kommende Top-Spiel

Für Merten war der Sieg auch eine Antwort auf die Enttäuschung der Vorwoche. „Letzte Woche waren wir extrem enttäuscht und haben zwei Punkte verschenkt. Ein erneuter Punktverlust wäre heute nicht gut gewesen“, betonte Kilic.

Nun wartet das Topspiel bei Eintracht Hohkeppel. „Solche Spiele sind Highlights. Da werden wir alles in die Waagschale werfen, um zu gewinnen“, kündigte der 39-Jährige an.

Königsdorf hingegen richtet den Fokus auf das kommende Derby. „Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf. Wir schauen nach vorne. Für mich beginnt jetzt bereits die Vorbereitung auf das Derby gegen Frechen“, erklärte Ohno.