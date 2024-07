Merck-Pokal bei Rot-Weiß Darmstadt

Rot-Weiß Darmstadt ist Ausrichter des Merck-Cups. – Foto: Mara Wolf

Darmstadt. Der Saisonstart rückt näher, die Vorbereitung ist entsprechend im Gange. Und zur Vorbereitung auf die neue Spielzeit zählt bei Fußball-Verbandsligist RW Darmstadt das eigene Turnier um den Merck-Pokal. Dieses geht in seine 18. Runde und beginnt am kommenden Samstag (15 Uhr) mit der Partie FSG Riedrode gegen RW Walldorf II. Drittes Team in der Gruppe B ist der SV Waldhof Mannheim U23. Gastgeber RW Darmstadt greift am Sonntag (15 Uhr) erstmals ins Geschehen ein und trifft dabei auf den neuen Klassenkonkurrenten SV Hummetroth – die beiden Verbandsligisten treffen in der Gruppe A zudem auf Ligarivale Spvgg Neu-Isenburg.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gespielt wird danach am Dienstag und Donnerstag (jeweils ein Spiel, Beginn 20 Uhr, Spielzeit 70 Minuten). Am Samstag (20.) stehen dann ab 13 Uhr die Platzierungsspiele an, das Finale zwischen den Gruppensiegern steigt dabei ab 17 Uhr.