Meppener Unentschieden gegen Verden

– Foto: Gerry Grave

Ein hart erkämpfter Punkt für den FC Verden 04: Am Freitagabend holte das Team von Trainer Frank Neubarth im Auswärtsspiel beim SV Meppen II ein 1:1-Unentschieden. „Das Ergebnis geht in Ordnung, auch wenn wir gerne den Sieg mitgenommen hätten. Aber insgesamt bin ich zufrieden“, bilanzierte Neubarth nach einer intensiven Oberliga-Partie, die den Gästen erneut wichtige Erfahrungen bescherte.

Vor allem in der ersten Halbzeit hätte Meppen II die Partie entscheiden können. Die Gastgeber, körperlich robust und spielerisch stark, zeigten, warum sie in der Regionalliga-Reserve als Favorit galten. Doch der Aufsteiger aus Verden hielt dagegen. Trotz der physischen Überlegenheit des SVM war es Jan-Ole Müller, der die Verdener in der 13. Minute in Führung brachte. Nach einem abgewehrten Freistoß setzte Müller aus der Distanz an und versenkte den Ball sehenswert zum 1:0. Meppen reagierte umgehend und nutzte die Ballverluste der Verdener geschickt aus. Immer wieder schaffte es der Gastgeber, in Überzahl vor das Tor der Gäste zu kommen. In der 38. Minute zahlte sich der Druck schließlich aus: Martin Raming-Freesen traf nach einer präzisen Kombination über die Außenbahn zum verdienten 1:1-Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel an Intensität zu. Verden fand besser in die Partie und zeigte, dass sie die körperliche Herausforderung des Gastgebers angenommen hatten. Besonders der eingewechselte Robert Posilek sorgte für Gefahr. Zwei Mal boten sich ihm große Chancen nach Flanken von Jonas Austermann, doch in beiden Fällen fehlte das letzte Quäntchen Glück – einmal kam er zu spät, einmal hielt Meppens Torwart Hülsmann seinen Kopfball glänzend. Auch Meppen hatte seine Gelegenheiten, doch Verdens Keeper Jascha Tiemann rettete in der 70. Minute mit einer starken Parade, als ein Meppener aus zentraler Position abschließen durfte. Die Innenverteidigung der Verdener, angeführt von Jannis Niestädt und Kevin Klee, hielt in dieser Phase stand und entschärfte zahlreiche gefährliche Situationen.