Menzing bleibt am 1. Spieltag punktlos

Eine bittere Pille für die aufopferungsvoll kämpfende Mannschaft des SV Untermenzing’s am 1. Spieltag.

Die erste Partie der Saison startet unfassbar dynamisch. Turnerbund´s aggressives Offensivpressing, drückt die Menzingerinnen früh in die eigene Hälfte. Umso größer ist der Jubel auf Seiten der Blau-Roten, als Rduch die einlaufende Anic findet, die scharf in den 16er zieht und Ring die Kugel an Keeperin Maurer vorbeidrückt, 0-1 (16.). Turnerbund erarbeitet sich weitere Chancen, doch scheitert vorerst an Menzings knallharter Defensive und Keeperin Holzer. Erst eine Ecke bringt den Ausgleich, denn Seyfi kann trotz Haslinger’s Gegendruck den Ball über die Linie drücken, 1-1 (35.).