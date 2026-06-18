Mennrath präsentiert neuen Trainer für die kommende Saison

Auch in der Kaderplanung kündigt sich Bewegung an. Mehrere Spieler werden den Verein verlassen, gleichzeitig soll der Kader mit jüngeren und entwicklungsfähigen Akteuren ergänzt werden. Schmalenberg setzt dabei auf einen behutsamen Umbruch. „Wir suchen nicht nach Spielern, die schon 30 sind. Die Mannschaft hat einen hohen Altersdurchschnitt. Potenzial ist vorhanden – man muss es nur gesund weiterentwickeln.“

Die Herausforderung sei groß, schließlich stand wegen des bis zum letzten Spieltag offenen Abstiegskampfs lange nicht fest, in welcher Liga der Verein künftig spielen würde. Entsprechend spät konnten die Personalplanungen konkretisiert werden. Dennoch zeigen sich die Verantwortlichen optimistisch, in den kommenden Wochen weitere Verstärkungen präsentieren zu können.