Mennrath holt sich den Hallenstadtmeister-Titel von Odenkirchen zurück

Es war ein wahrlich denkwürdiger Finalabend: Victoria Mennrath hat ihren Mönchengladbacher Hallenstadtmeister-Titel durch einen 6:4-Finalsieg gegen die SpVg Odenkirchen zurückerobert und den dritten Sieg in vier Jahren erspielt. Nach 2023 und 2024 hat Mennrath nun auch den Titel für 2026 geholt. Unschöne Szenen auf der Tribüne der Jahnhalle, eine damit verbundene Turnierunterbrechung zum Ende der Gruppenphase und ein möglicher Gesamtabbruch ließen das Sportliche jedoch etwas in den Hintergrund rücken.

In Gruppe B zeigte der Polizei SV wie schon in den vorigen Runden, dass er die Großen ärgern kann. Gegen ein im Spielaufbau anfälliges Odenkirchen erkämpfte sich der PSV ein 3:3-Remis. Türkiyemspor ging mit seiner gewohnten Leidenschaft ins Spiel gegen Mennrath, zwei tolle Tore von Routinier Thomas Tümmers bescherten Türkiyemspor immerhin ein 2:2 gegen die klassenhöhere Victoria Mennrath.

Zunächst duellierten sich die acht Endrunden-Teilnehmer in einer Vorrunde in zwei Vierergruppen. In Gruppe A hatte der Rheydter SV gegen die Sportfreunde Neuwerk mehr Spielglück und Abgezocktheit. Drei Tore in schneller Abfolge kurz vor Schluss sorgten für ein überraschend hohes, aber nicht unverdientes 5:1. Ein Ausrufezeichen so früh in der Endrunde für den A-Ligisten RSV gegen einen Bezirksligisten. Im Parallelduell überzeugte der TuS Wickrath nur bedingt und rang BW Wickrathhahn mit Mühe mit 1:0 nieder.

Während die Teams sich im ersten Spiel womöglich noch einen kleinen Hänger erlauben konnten, stand etwa in Gruppe A Neuwerk aufgrund der Auftaktniederlage ab Spiel zwei bereits unter Druck. Doch der Knoten platzte bei den Sportfreunden nicht. Wickrath rang Neuwerk mit 3:2 nieder, damit war Neuwerk ausgeschieden – für viele Beobachter sicher etwas überraschend. Es marschierte auch der RSV weiter, der Wickrathhahn mit 4:0 keine Chance ließ und ebenfalls vorzeitig im Halbfinale stand. Die „Hahner“ waren nach der Gruppenphase raus.

In Gruppe B bezwang dann Türkiyemspor den Polizei SV knapp mit 1:0. Doch die Partie war nach unschönen Szenen für lange Zeit unterbrochen gewesen. Nach einem harten Zweikampf an der Bande im hinteren Teil der Halle direkt vor der Zuschauertribüne brach im Fanbereich, in dem Anhänger von Türkiyemspor und dem Polizei SV dicht beieinandersaßen, Streit über die schiedsrichterliche Bewertung der Szene aus. Dabei kam es auch zu Handgreiflichkeiten zwischen den Fanlagern, die sich von der Tribüne auf den Platz ausbreiteten. Hier griffen dann auch Spieler und Trainer ins Geschehen ein.

Sicherheitskräfte versuchten die Lage zu beruhigen und schickten beide Mannschaften in die Kabine, wo es allerdings weitere Auseinandersetzungen gegeben haben soll. Zu einem schnellen Wiederanpfiff kam es dann nicht, nachdem Mennrath mit dem Turnierausstieg gedroht hatte. Auch die anderen Teilnehmer stellten einen Ausstieg in Aussicht, sofern Türkiyemspor und Polizei SV weiterspielen würden.

Die Turnierleitung bat zu einer Besprechung mit allen Mannschaften. Erst nach erneut langer Wartezeit verkündete Stadtsportbund-Präsident Hans-Wilhelm Reiners stellvertretend für die Turnierleitung das Resultat der Beratungen: „Wir sind zu der Entscheidung gekommen, das Turnier fortzuführen“, sagte Reiners, der aber warnte, bei einem weiteren vergleichbaren Vorfall würden er und der Stadtsportbund das Turnier abbrechen. So ging es nach über eine Stunde Unterbrechung weiter – mitsamt Polizei SV und Türkiyemspor. Ein Team, Wickrathhahn, das freilich schon ausgeschieden war, entschied sich zum Rückzug.

Fans haben klare Meinung

Das Spiel Türkiyemspor gegen PSV wurde unter Pfiffen der Fans anderer Mannschaften fortgeführt, in den drei Minuten, die auf der Uhr noch standen, passierte nicht mehr viel. Der Makel, dass das Sportliche nun nicht mehr den einzigen Stellenwert hatte, haftete dem Turnier jetzt an. Im Duell zwischen Mennrath und Odenkirchen (1:1) ging es sehr körperlich und nicht mehr auf dem allerhöchsten Niveau zu. Doch es blieb fair und friedlich, was zu dem Zeitpunkt das wohl Wichtigste war.

Genauso nickelig war auch das Finale um den Gruppensieg zwischen Wickrath und Rheydt, das von hartem Einsteigen auf beiden Seiten und viel Verärgerung auf den Ersatzbänken geprägt war. Der RSV überzeugte spielerisch wie schon in den ersten beiden Spielen und lag zwischenzeitlich 3:0 vorne. Am Ende rettete der RSV ein 3:2 über die Zeit und war Gruppensieger der Gruppe A. In Gruppe B setzte sich Mennrath sehr knapp gegen Polizei durch und war ebenfalls durch. Dann kam es zwischen Türkiyemspor und Odenkirchen ebenfalls zu einem Endspiel ums Weiterkommen, Letztere mussten siegen.

Die Nachbarvereinen taktierten und riskierten wenig, das 1:0 von Odenkirchen nach Hälfte der Spielzeit war eher ein Zufallsprodukt. In den Schlussminuten steigerten sich die 05/07er und erhöhten durch zwei fast baugleiche Kombinationen auf 3:0, am Ende reichte es zu einem 4:1. Odenkirchen war als Gruppensieger im Halbfinale und traf dort auf Wickrath.

Zuvor kämpfte der RSV gegen Mennrath um den Finaleinzug. Mennrath zeigte die Abgezocktheit eines hallenerprobten Teams, holte sich per Freistoß und per Fernschuss die Doppelführung und ließ sich auch vom zweimaligen Rheydter Anschluss nicht verunsichern. Mit Kampf statt mit schönem Fußball reichte ein 3:2 für den Finaleinzug. Das zweite Halbfinale zwischen Odenkirchen und Wickrath war eine extrem offene Begegnung, beiden Mannschaften gelang jeweils ein sehenswertes Tor. Nach einem leistungsgerechten 1:1 nach regulärer Spielzeit ging es in die fünfminütige Verlängerung. Hier ging keine Mannschaft ins Risiko, das Neunmeterschießen musste entscheiden: Wickrath verschoss einmal mehr als Odenkirchen, 4:3 n. E. war das Endergebnis für die 05/07er. Wickrath setzte sich noch im Neunmeterschießen gegen den RSV durch und war ein verdienter Dritter des Turniers. Rheydt schloss die Hallenstadtmeisterschaft nach tollen Leistungen als Vierter ab, hätte beinahe eine große Überraschung geschafft.

Spektakuläres Finale

Im Finale ging Mennrath nach zwei Minuten durch Moussa Coulibaly in Führung, direkt nach Anpfiff glich Robin Wolf für Odenkirchen aber aus. Es entwickelte sich ein Finale, das ebenso offen war wie zuvor die Halbfinale-Begegnungen. Erneut Coulibaly gelang vor der Halbzeitpause, die es nur im Finale gibt, die erneute Führung. Doch wieder glich Odenkirchen nur wenige Sekunden später in Form von Marcel Schulz aus. Mennrath war jedoch erneut zur Stelle und ging durch Erjon Duriqi zum 3:2 in Führung.

In der zweiten Halbzeit spielte sich Mennrath dann plötzlich in einen Rausch und schoss drei Treffer in schneller Folge (Wadiem Kuliew, Duriqi und Johannes Minkiti), bei denen die Odenkirchener Hintermannschaft zwischenzeitlich die Kontrolle verlor. Das Spiel war entschieden, woran auch das Odenkirchener 3:6 durch Robin Wolf und das 4:6 zum Endstand durch Pascal Moseler nichts mehr änderte.

Mennrath war Hallenstadtmeister und stimmte „Die Nummer eins der Stadt sind wir“ an. Der zuvor reichlich verworrene Abend hatte doch noch einen einigermaßen sportlichen Anstrich. Der Stadtsportbund, der das Turnier wieder mit der fleißigen Mitarbeit vieler Freiwilliger organisiert hatte, ehrte alle noch anwesenden Mannschaften. Als bester Torwart wurde Paul Breitewischer, als beste Torschützen Marvin Küsters (PSV) und Robin Wolf ausgezeichnet. Und eine Sonderwürdigung erhielt Fußball-Fachwart Jürgen Marohn, der seine Tätigkeit beim Stadtsportbund nach siebeneinhalb Jahren beendet.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: