Victoria Mennrath war kaum zu stoppen. – Foto: Sascha Köppen

Mennrath holt Gruppensieg, B-Ligisten überraschen Der Titelverteidiger Victoria Mennrath ist souverän in die Endrunde eingezogen. Dahinter belegte der SC Hardt überraschend Platz zwei. Verlinkte Inhalte HStM Mönchengladbach FSC Mönch. Güdderath Mennrath FC Mgladbach + 28 weitere

Am Gruppensieg von Victoria Mennrath gab es im Prinzip keine Zweifel. Zu überlegen schien der Landesligist in dieser Gruppenkonstellation. Am Ende gab sich das Team von Trainer Simon Netten keine Blöße und zog mit vier Siegen aus vier Spielen souverän in die Endrunde ein.

Rheindahlen und Wickrathhan enttäuschen Allerdings offenbarte der Titelverteidiger zumindest leichte Anlaufschwierigkeiten in seinen ersten Begegnungen. So hielt Grün-Weiß Holt im Auftaktspiel die Angelegenheiten lange beim 2:2 auf der Anzeigetafel ausgeglichen, ehe Mennrath schließlich in den letzten fünf Minuten auf 6:2 davonzog. Und auch beim zweiten Auftritt glich Rheindahlen zwischenzeitlich zum 1:1 aus – erst danach kam Mennrath ins Rollen und siegte schließlich mit 7:1. Die weiteren Partien gewann Mennrath ungefährdet mit 5:1 gegen Hardt und zum Abschluss mit 7:3 gegen Wickrathhahn.

Hinter Mennrath hätte man im Vorfeld sicherlich Rheindahlen und Wickrathhahn als aussichtsreichste Kandidaten für Gruppenplatz zwei genannt. Die beiden A-Ligisten erwischten jedoch einen gebrauchten Tag in der Halle. Wickrathhahn verlor gleich das Eröffnungsspiel des Tages gegen Holt mit 1:3 ,Rheindahlen musste zum Auftakt gar ein 1:5 gegen den SC Hardt hinnehmen. Damit war das Tabellenbild auf den Kopf gestellt, denn schnell etablierten sich die niederklassigen B-Ligisten Holt und Hardt als die wahren Aspiranten auf die Zwischenrunde. Dieser Eindruck bestätigte sich durch Hardts 5:2-Erfolg im nächsten Spiel gegen Wickrathhahn. Entscheidender Bedeutung kam daher dem direkten Duell der beiden B-Liga-Kontrahenten zu. Juri Guarracino brachte Holt in der 2. Minute in Führung, ehe Fabian Wingerath und Fadil Robaie die Partie auf 2:1 für Hardt drehen. Zwar gelang Moritz Püplichhuysen noch der Ausgleich, doch Hardt zog in der Folge durch Treffer von Alexis Mamy und Thomas Coenen auf 4:2 davon. Guarracino verkürzte auf 3:4, Coenen wiederum steuerte den 5:3-Endstand bei. Mit neun Punkten aus drei Spielen sicherte sich Hardt frühzeitig das Weiterkommen aus dieser Gruppe – durchaus eine Überraschung.