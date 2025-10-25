Memmingen gegen Unterhaching: Günes schießt FCM zum SIeg

Die SpVgg Unterhaching war zu Gast beim FC Memmingen. Durch zwei schwache Vorstellungen in Folge verpasst die SpVgg die Herbstmeisterschaft. Der Live-Ticker.

Vorbericht: Unterhaching ‒ Vor knapp einem Jahr sah die Stimmung in der Vorstadt noch ganz anders aus. Eben hatte die Spielvereinigung am 11. Spieltag der 3. Liga bei Alemannia Aachen verloren und rutschte durch das siebte sieglose Spiel in Folge auf den vorletzten Rang der Tabelle. Jetzt, 365 Tage später und eine Spielklasse tiefer, ist die Stimmung im Uhlsport-Park um Welten besser. 14 Spiele, 33 Punkte und die Tabellenführung in der Regionalliga Bayern lassen die Haching-Herzen höherschlagen.

Mit einem Sieg gegen den FC Memmingen und einem Patzer von Verfolger Würzburg, dürfte die Spielvereinigung sogar schon frühzeitig über die Herbstmeisterschaft jubeln. Der Vorsprung auf die Kickers beträgt dank der langen Unbesiegbar-Serie der Bender-Elf ganze fünf Punkte. Die Form der Vorstädter bekam zuletzt allerdings einen Dämpfer ab. Beim blutleeren 1:1-Remis gegen die SpVgg Bayreuth wirkte die Offensive um Top-Torjäger Jorden Aigboje weitestgehend ideenlos.

Damit es gegen Bayernliga-Aufsteiger Memmingen nicht so weitergeht, wird sich Cheftrainer Sven Bender etwas einfallen lassen müssen. Gegenüber den klubinternen Medien sprach Bender vom FCM als „disziplinierten“ Gegner und ergänzte: „sie haben Lust auf Fußball und wollen auf dem Platz intensiv arbeiten“.

Memmingen als möglicher Aufbaugegner für Unterhaching vor den Topspielen der Regionalliga

Das Team aus Schwaben könnte gefundenes Fressen als Aufbaugegner für die Hachinger sein, bevor es an den kommenden Spieltagen in die Topspiele gegen Würzburg und Burghausen geht. Der FCM ist seit fünf Spielen ohne Sieg, verlor zuletzt gegen Wacker Burghausen, das Team des anderen Bender-Bruders. Ob sich Haching-Trainer Sven Tipps von Wacker-Trainer Lars geholt hat, wird sich am Samstag zeigen. (Tobias Höllrich)