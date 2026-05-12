Meister Solingen 03 muss nach Süchteln, Mennrath gegen TuRU

Auswärtsspiel für Solingen 03. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Spieltext ASV Süchteln - Solingen 03

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr VSF Amern VSF Amern SC Union Nettetal Nettetal 15:00 PUSH

Spieltext VSF Amern - Nettetal

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr SG Unterrath SG Unterrath FC Remscheid FC Remscheid 15:30 live PUSH

Spieltext SG Unterrath - FC Remscheid

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr Victoria Mennrath Mennrath TuRU Düsseldorf TuRU 80 15:30 live PUSH

Spieltext Mennrath - TuRU 80

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr DJK Gnadental Gnadental DV Solingen DV Solingen 15:30 PUSH

Spieltext Gnadental - DV Solingen

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf FC Kosova SC Velbert SC Velbert 15:30 PUSH

Spieltext FC Kosova - SC Velbert

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr SSV Bergisch Born SSV Born VfB 03 Hilden VfB Hilden II 15:30 PUSH

Spieltext SSV Born - VfB Hilden II

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

So., 31.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - 1. FC Wülfrath

So., 31.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TSV Solingen

So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Velbert - ASV Einigkeit Süchteln

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - Victoria Mennrath

So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Kosova Düsseldorf

So., 31.05.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DJK Gnadental

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SG Unterrath



34. Spieltag

So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Kapellen-Erft

So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Unterrath - VSF Amern

So., 07.06.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Union Nettetal

So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Remscheid

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DV Solingen

So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Velbert

So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Solingen - VfB 03 Hilden II