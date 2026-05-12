Meister Solingen 03 muss nach Süchteln, Mennrath gegen TuRU

Spieltag 32 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Oberliga-Aufsteiger Solingen 03 beginnt seine Abschiedstournee am Freitag beim ASV Einigkeit Süchteln. Victoria Mennrath steht vor einem wichtigen Keller-Heimspiel gegen TuRU Düsseldorf.
33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - 1. FC Wülfrath
So., 31.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TSV Solingen
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Velbert - ASV Einigkeit Süchteln
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - Victoria Mennrath
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Kosova Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DJK Gnadental
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SG Unterrath
34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Kapellen-Erft
So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Unterrath - VSF Amern
So., 07.06.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Union Nettetal
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Remscheid
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DV Solingen
So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Velbert
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Solingen - VfB 03 Hilden II