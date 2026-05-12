 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Meister Solingen 03 muss nach Süchteln, Mennrath gegen TuRU

Landesliga 1: Oberliga-Aufsteiger Solingen 03 beginnt seine Abschiedstournee am Freitag beim ASV Einigkeit Süchteln. Victoria Mennrath steht vor einem wichtigen Keller-Heimspiel gegen TuRU Düsseldorf.

von André Nückel · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Auswärtsspiel für Solingen 03.
Auswärtsspiel für Solingen 03. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

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Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Spieltag 32 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Oberliga-Aufsteiger Solingen 03 beginnt seine Abschiedstournee am Freitag beim ASV Einigkeit Süchteln. Victoria Mennrath steht vor einem wichtigen Keller-Heimspiel gegen TuRU Düsseldorf.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 1

Fr., 15.05.2026, 20:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
20:00live
Spieltext ASV Süchteln - Solingen 03

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:00
Spieltext FC Wülfrath - TSV Solingen

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:00
Spieltext VSF Amern - Nettetal

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:30live
Spieltext SG Unterrath - FC Remscheid

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live
Spieltext Mennrath - TuRU 80

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:30
Spieltext Gnadental - DV Solingen

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:30
Spieltext FC Kosova - SC Velbert

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:30
Spieltext SSV Born - VfB Hilden II

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - 1. FC Wülfrath
So., 31.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TSV Solingen
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Velbert - ASV Einigkeit Süchteln
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - Victoria Mennrath
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Kosova Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DJK Gnadental
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SG Unterrath

34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Kapellen-Erft
So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Unterrath - VSF Amern
So., 07.06.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Union Nettetal
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Remscheid
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DV Solingen
So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Velbert
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Solingen - VfB 03 Hilden II

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