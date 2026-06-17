Meister-Krönung mit der perfekten Rückrunde

Oetwil siegt in Adliswil und krönt seine überragende Rückrunde. – Foto: Christian Mathea

Galante Gastgeber Spitzenspiel auf dem Sportplatz Tal. Der drittplatzierte FC Adliswil empfing den Tabellenführer FC Oetwil-Geroldswil . Der designierte Meister auf der Mission die Rückrunde ohne Punktverlust abzuschliessen - das Heimteam mit dem Ziel im Vize-Titel-Fernduell mit Wädenswil und Regensdorf vorzulegen. Ein Duell auf Augenhöhe der beiden besten Rückrunden -Teams. Das Hinspiel ging knapp mit 2:1 an Oetwil. Mitte November fiel die Entscheidung erst in der 92. Minute. Vor der Partie zeigte sich das Heimteam von seiner sportlich fairsten Seite: Bei hochsommerlichen Temperaturen standen die Spieler des FCA Spalier und applaudierten Meister Oetwil - ein würdiger Empfang für den Aufsteiger. Kurz nach dem Anpfiff setzte sich diese Gastfreundschaft auf dem Platz fort. Der Leader wurde früh zum Führungstor eingeladen, welches Ronaldo Itoko Bondoy bereits nach wenigen Minuten erzielen konnte. Die Partie war damit sofort lanciert. Oetwil übernahm in der Folge die Kontrolle und baute den Vorsprung bis zur Pause auf 1:3 aus.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Adliswil agierte weiter als allzu galanter Gastgeber, ganz im Stil des Spaliers vor dem Anpfiff. Der FCOG nutzte die Freiräume konsequent und setzte sich am Ende klar und diskussionslos mit 5:2 durch. Mit diesem Erfolg vollendet Oetwil eine perfekte Rückrunde: 13 Spiele, 13 Siege. Dazu kommen über die ganze Saison gesehen beeindruckende 80 erzielte Treffer bei 32 Gegentoren - ein Gesamtwert von +48, der die Dominanz des Aufsteigers eindrucksvoll unterstreicht.

Während der FCOG längst an der Planung für die kommende Saison feilt, steht nach dieser Niederlage auch für den FC Adliswil fest: Die Vize‑Meisterschaft ist nicht mehr erreichbar. Am Samstag fällt die Entscheidung nun zwischen Wädenswil und Regensdorf, wer sich den zweiten Platz sichern darf.



