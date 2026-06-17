Interregio-Neuling Oetwil-Geroldswil rüstet sich

FC Oetwil-Geroldswil: Gleich sieben Neue! Nach dem erfolgreichen Aufstieg in die 2. Liga interregional treibt der FC Oetwil-Geroldswil seine Kaderplanung für die kommende Saison voran. Wie Klubpräsident Vincenzo Tortora gegenüber der «Limmattaler Zeitung» bestätigt, haben bislang sieben neue Spieler ihre Zusage gegeben. Vom FC Mutschellen stösst Mittelfeldspieler Roger Pfyl (27) zum Team. Gleich zwei Akteure wechseln vom Zürcher Interregio-Klub Red Star nach Oetwil-Geroldswil: Verteidiger Claudio Thalmann (28) sowie Mittelfeldspieler Marcelo Miranda (26). Mit David Dodaj (21) und Massimo Nardo (29) kommen zudem zwei Spieler vom SV Höngg, der zuletzt aus der 1. Liga abgestiegen ist. Dodaj verstärkt die Defensive, Nardo das Mittelfeld. Ebenso neu beim FCOG sind Verteidiger Ruben Linares (22), der vom FC Oerlikon/Polizei wechselt, sowie Stürmer Eni Hoxha (19) von Red Star II.

FC Thayngen: Trainertrio tritt ab. Beim Drittligisten FC Thayngen endet nach dieser Saison eine Trainerära: Moreno Del Rizzo verlässt den Verein nach dreieinhalb Jahren. «Ich hatte hier eine sehr schöne Zeit und war immer mit voller Leidenschaft dabei. Nun ist für mich der Zeitpunkt gekommen, einen Schlussstrich zu ziehen», sagte der scheidende Trainer gegenüber den «Schaffhauser Nachrichten». Der 36-Jährige hatte das Traineramt Anfang 2022 übernommen. Der grösste Erfolg gelang Del Rizzo in der Saison 2023/24 mit dem Aufstieg in die 2. Liga – dem ersten für Thayngen seit 28 Jahren. Nach nur einem Jahr musste das Team jedoch wieder den Gang in die 3. Liga antreten. In der aktuellen Meisterschaft hatten die Schaffhauser mit personellen Problemen zu kämpfen, sodass sie keine Rolle im vorderen Feld der Gruppe 5 spielen konnten. Neben Del Rizzo verlassen auch Assistenztrainer Andreas Doujak sowie Spielertrainer Rejhan Zuli den Verein. Die Suche nach einer Nachfolgelösung läuft bereits.