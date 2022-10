„Meine Krankenakte, dicker als mein Bauch, wird mich nicht umstimmen“ Paul Schramm über seine Tätigkeit in der Vorstandsarbeit bei Stern 1900, den damit zusammenhängenden Herausforderungen, seinen Zielen und warum er trotz vieler Schwierigkeiten weiterhin Fußball spielt.

Paul, vor rund sechs Wochen ist das Transferfenster geschlossen. Bedeutet das auch für dich als Geschäftsführer beim SFC Stern 1900 etwas mehr Ruhe, oder hat dich der ganze Wahnsinn in deiner Position gar nicht wirklich betroffen?

Hi Marcel! Um ehrlich zu sein habe ich (auch Zeitbedingt) nur einige Sonderfälle (international und Verbandsübergreifend) und kurzfristige/dringende Anträge bearbeitet. Die Belastung der Geschäftsstellen insgesamt war in diesem Jahr aber enorm - gefühlt nochmal deutlich höher als in den vergangenen 5 Jahren, in denen ich selber dabei war.

Welche Aufgaben sind da konkret auf dich zurückgefallen?

Auch wenn manchmal der Weg zum Haus des Fußballs nicht ausbleibt, der für mich zum Glück nicht weit ist, würde ich, ohne zu konkret werden zu wollen, behaupten, dass die größte Aufgabe in der internen Kommunikation liegt. Gerade bei den eben beschriebenen Sonderfällen kennen sich viele Trainer und Spieler nicht gut aus und sind, obwohl sie in Deutschland leben (grinst), überrascht was für ein bürokratischer Aufwand und wie viele Kommunikationswege hinter der Beschaffung eines Spielrechts stehen können und wie lange das dauern kann. Außerdem kommen wöchentlich am Ende der Woche aus verschiedenen Teams An- und Nachfragen, ob man nicht "mal eben schnell noch" einen Spieler fürs Wochenende spielberechtigt bekommt. An dieser Stelle auch mal ein Lob an die Mitarbeiter:innen in der Geschäftsstelle des BFV, die in den zurückliegenden Wochen wieder einmal sehr verlässlich waren! Ansonsten habe ich mich größtenteils mit organisatorischen Dingen beschäftigt, die in der Vorbereitungszeit so anfallen: FuPa, FuWo, Fototermine, Homepage, und noch einige andere Dinge.

Klingt ja beinahe wie ein „Full-Time-Job“ - wie sieht es tatsächlich aus?

Man muss sagen, dass wir im Vorstand an der absoluten Belastungsgrenze arbeiten. Es gibt intern auch mal Kritik, wenn etwas liegen bleibt, aber ohne Priorisierung könnten wir definitiv keinen klaren Kopf bewahren. Wichtig wird es kurz- und mittelfristig bestimmte Aufgabenbereiche auf andere Schultern zu verteilen, um nicht in Arbeit und Aufgaben zu versinken.

Allerdings sind manche Phasen der Saison auch deutlich anstrengender als Andere. Dies gilt natürlich besonders für die von Dir eingangs angesprochenen Wechselperioden.

Fühlt man sich da manchmal auch „veralbert“, wenn sich jemand bei all den Aufgaben beschwert, wenn etwas liegen bleibt?

Nein, denn ich glaube, dass Vielen schlicht und ergreifend nicht bewusst ist, was für ein Workload hinter einem solchen Ehrenamt steckt. Mit der Zeit sind die Aufgaben von Vereinsverantwortlichen sicherlich auch anspruchsvoller geworden, was teilweise nicht in Einklang mit der Entwicklung unserer Gesellschaft allgemein steht. Es herrscht vielerorts ein Überangebot an Beschäftigungsmöglichkeiten, was es schwerer macht andere junge Menschen für das Ehrenamt zu begeistern, andererseits wächst gefühlt die Einstiegshürde aber immer weiter.

Das Einzige was auf Dauer anstrengend wird, ist das einem (oft nur unterschwellig) vermittelte Gefühl, man müsse sich rechtfertigen - und das für etwas das Hobby ist und der Allgemeinheit zu Gute kommt.

Was hat für dich den Ausschlag gegeben, in jungen Jahren in der Vereinsarbeit einzusteigen?

Plump gesagt: Die Liebe zum Verein. Natürlich hat man sich im Vorfeld ein wenig mit den wichtigsten Themen auseinander gesetzt, aber entscheidend waren retrospektiv sicherlich Faktoren, die man nicht direkt beeinflussen kann. Die Identifikation mit dem Club überträgt sich unweigerlich auf das eigene Verhalten. Und von den Mitstreitern, denen man Vertrauen entgegen bringt, bekommt man Solches auch meist zurück. Die damalige Wahl in den Vorstand als Jugendleiter wurde aus der Trainerschaft lanciert. Je länger ich mich mit etwaigen Aufgabenfeldern befasst habe, desto mehr Ideen strömten in meinen Kopf und desto mehr Optimierungspotential sah ich bei Themen, die im Mordernisierungsprozess vieler Vereine (und so auch bei uns) inzwischen zu Recht an Bedeutung gewonnen haben. Der Schritt vom Jugendleiter zum Geschäftsführer war irgendwann quasi notwendig, weil ich mich mehr und mehr mit intern allumfassenden Themen und Konflikten konfrontiert sah. Mit meinen Fähigkeiten und Talenten agierte ich im Laufe der Zeit sowieso Abteilungsübergreifend. Letztendlich zehre ich vom Vertrauen all unserer Mitglieder. Und unsere Mitglieder sind der Verein.