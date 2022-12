„Mein Motto lautet: The finest for your finance“ Sponsor „Mr. Fineance“, Sanel Begzadic, stellt sich vor / Teil 1

Seit dem Sommer unterstützt Sanel Begzadic FuPa Berlin als Sponsor. Auf einigen Werbeflächen ist der ehemalige Fußballer zu sehen. Wer oder was hinter „Mr. Fineance“ steckt, stellt er uns in einem zweiteiligen Interview vor.

Zuerst einmal „Herzlich Willkommen“ bei FuPa Berlin. Erklär den Lesern doch zu Beginn kurz, wer ist „Mr. Fineance“ eigentlich?

Ich bin Mr.Fineance, oder auch Sanel Begzadic und 34 Jahre alt. Ich lebe mit meinen zwei Töchtern und meiner Frau in Berlin. Geboren bin ich in Srebrenica, einer Stadt im Osten von Bosnien und Herzegowina. Als Kind bin ich mit meinen Eltern nach Deutschland ausgewandert und hier groß geworden. Ich bin ein Familienmensch, weltoffen und liebe es zu reisen. Dazu ist Fußball meine Leidenschaft. Meine gesamte schulische Laufbahn habe ich in Berlin absolviert. Nach meinem Abitur habe ich eine Ausbildung zum Automobilkaufmann bei Volkswagen erfolgreich abgeschlossen und dort als Verkäufer gearbeitet. Der Name Fineance ist eine Zusammensetzung aus den Wörter fine (gut) und finance (Finanzen). Mein Motto lautet: The finest for your finance (Das Beste für deine Finanzen) und so ist auch der Name entstanden.

Was bietest du deinen Kunden an?

Mein Ziel ist es, dass Menschen Finanzen einfach verstehen. In Deutschland sind die eigenen Finanzen leider ein Tabuthema. Die Statistik sagt, dass ca. 65-70% in Deutschland keine finanzielle Bildung haben. Mit meiner Hilfe erhalten Menschen mehr Überblick über ihre Finanzen, sparen Steuern und nehmen staatliche Förderungen in Anspruch. Mit kleinen Beträgen können sie langfristig ihr Vermögen aufbauen und die Gesundheit der Kinder absichern und ihnen ein finanziellen besseren Start ins eigenständige Leben ermöglichen. Ganz gleich, wie viel er verdient. Er profitiert von einem ganzheitlichen Konzept für seine Finanzen und spart bares Geld.

Warum sollten sich Interessierte an dich wenden - was zeichnet dich aus?