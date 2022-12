„Der richtige Umgang mit Geld ist den meisten Fußballern nicht klar“ Sponsor „Mr. Fineance“, Sanel Begzadic, stellt sich vor / Teil 2

Seit dem Sommer unterstützt Sanel Begzadic FuPa Berlin als Sponsor. Auf einigen Werbeflächen ist der ehemalige Fußballer zu sehen. Wer oder was hinter „Mr. Fineance“ steckt, stellt er uns in einem zweiteiligen Interview vor.

Natürlich wünsche ich mir, dass meine Familie und ich gesund bleiben, dass ist das wichtigste. Dazu will ich noch mehr Menschen mit meiner Arbeit begeistern. Es stehen natürlich weitere Projekte an, aber dazu irgendwann mehr.

Auch der richtige Umgang mit Geld ist den meisten Fußballern nicht klar. Woher soll das auch kommen? Wie erwähnt, hat man das nie in der Schulen gelernt bekommen. Die Erfahrung lehrte mich, wie wichtig es für Sportler (Fußballer) ist, zu lernen, wie sie ihr Geld auch mit kleinen Beträgen pro Monat intelligent anlegen und gleichzeitig ihre Gesundheit sichern können. Und am Ende ist es wie beim Fußball: bei seinen Finanzen hat man ein klares Ziel, genau wie beim Fußball!

Der Grund, warum so viele erfolgreiche Sportler und auch Amateure finanziell scheitern, ist, dass Sie in der Regel nicht viel über Finanzen wissen und oft falsche Entscheidungen treffen, wenn es um die Verwaltung ihres Vermögens geht.

Wie steht es denn mittlerweile um dein Interesse und deine Begeisterung zum Fußball?

Das ist natürlich weiterhin sehr, sehr stark vorhanden. Ich lebe den Sport noch immer, auch wenn ich nicht selber spiele. Mit der neuen Funktion bei den Reinickendorfer Füchsen wollte ich wieder in der Kabine sein, mitfiebern, nah am Spielgeschehen sein und eine Ablenkung zum Arbeitsalltag haben. Ich schaue mir natürlich auch gerne andere spiele an. Egal ob Regional- und Oberliga, oder untere Ligen an. Im Fernsehen schaue ich auch sehr viel Fußball. Im Profibereich bin ich Real Madrid Fan und mein Vorbild ist Zinedine Zidane.

Wie bist du auf FuPa Berlin gestoßen?

FuPa kenn ich natürlich noch aus meiner Fußball Zeit.

Wieso engagierst du dich im Bereich Sponsoring?

Ich möchte den Vereinen, Spielern und Eltern was zurückgeben. Vor allem die letzten drei Jahre waren für viele Vereine nicht so schön und viele brauchen auch die Unterstützungen. Ich erinnere mich noch an meine Zeit als Spieler. Wir haben uns darüber gefreut, wenn ein neuer Satz Aufwärmshirts da war, wir neue Bälle hatten oder neue Leibchen erhalten haben. Ich möchte vieles zurückgeben und freue mich, dass ich das auf diese Art und Weise machen kann.