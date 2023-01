Mehrere Spenden des BAK erreichen afrikanische Dörfer Die Moabiter arbeiten Gambiahilfe-Hohenlohe e.V. zusammen rn

Trikots, Hose und Stutzen des Berliner AK sind in den vergangenen Wochen in mehreren kleineren afrikanischen Dörfern angekommen.

In den vergangenen Wochen konnten sich mehrere Kinder und Jugendliche in Afrika, genauer in Guinea, über Sachspenden des Berliner AK freuen. In Zusammenarbeit mit der Gambiahilfe-Hohenlohe e.V. schickte der Verein Trikots, Warm-Up-Shirts oder Hosen und Stutzen nach Westafrika. Mehrere Mannschaften aus unterschiedlichen Dörfern können nun regelmäßig damit trainieren und spielen.