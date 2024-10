Mehr Topspiel geht nicht − Vorentscheidung um den Aufstieg?

Dass dieses Spiel ein Aufeinandertreffen zwischen den Inhabern der ersten beiden Tabellenplätze ist, hätte bereits vor Beginn der laufenden Spielzeit wohl niemanden wirklich überrascht. Aber das Emsdetten 05 und der SC Münster 08 vor dem Aufstiegs-Kracher am Sonntagnachmittag tabellarisch so nah beieinander stehen dürfte den ein oder anderen doch etwas verwundern. Nach elf Spielen gestaltet sich das Rennen um den Aufstieg in die Landesliga wie folgt: Tabellenführer ist der SC Münster 08, siegte in elf Begegnungen zehn Mal, stellt die beste Offensive (43 Tore) sowie Defensive (7 Gegentore) der Liga. Nicht einen Punkt weniger hat der Tabellenzweite aus Emsdetten auf dem Konto. Lediglich das um neun Tore schlechtere Torverhältnis verweist die Kicker vom Wasserturm auf die Verfolger-Position. Damit wäre die Ausgangslage im Aufstiegs-Rennen bereits besprochen. Denn nach den beiden Top-Favoriten klafft eine acht Punkte große Lücke auf den SC Greven 09 auf Rang drei. Den 09ern werden nicht allzu große Chancen auf den Aufstieg zugerechnet, ließen zuletzt mehrfach Punkte gegen vermeintlich schwächere Gegner. So ist der Showdown zwischen Emsdetten und Münster bereits ein Wegweiser für den Rest der Saison und den Kampf um die Tabellenspitze. Der Gast aus Münster hat sich in Folge der ersten Niederlage in der Liga nicht beirren lassen. In den fünf folgenden Spielen siegte man jedesmal eindeutig, am vergangenen Spieltag korrigierte das Team von Gerrit Göcking eine wackelige erste Halbzeit gegen die DJK SV Mauritz mit einer dominanten zweiten Hälfte. Emsdetten 05 musste eine deftige erste Saisonniederlage in Greven einstecken (1:4). Schon in der vorangegangenen Woche mühte man sich erst in der Nachspielzeit zu einem Sieg gegen Aufsteiger SV Büren. Auch in Spiel eins nach dem Debakel beim SC Greven machten es die Spieler von Daniel Apke mehr als spannend: Mit drei Toren in der Schlussviertelstunde gelang der nächste Last-Minute-Erfolg, diesmal gegen den Borghorster FC. Sieg ist Sieg, wird man sich am Wasserturm sagen, die Formkurve spricht vor dem Kracher am Sonntag jedoch für die Gäste aus Münster. Die Erwartungen für die Begegnung, die wohl die höchste fußballerische Qualität der Bezirksliga 12 mit sich bringt sind allemal hoch. Anstoß in Emsdetten ist am Sonntag um 15 Uhr.

Auch wenn die große Aufmerksamkeit am zwölften Spieltag sicherlich auf dem Duell in Emsdetten liegt, finden noch zwei weitere heiße Begegnungen am kommenden Sonntag statt. Zum einen treffen die beiden Verfolger der Spitzenreiter aufeinander: Der SC Greven 09 empfängt den Borghorster FC. Wie bereits angerissen schwächelt der Gastgeber derzeit, nach wettbewerbsübergreifend fünf Siegen in Folge und dem Kantersieg gegen Emsdetten 05 waren es vor allem die unscheinbaren Aufsteiger, die den Grevenern zuletzt Probleme bereiteten. Die Borghorster befinden sich in bestechender Form, siegten in den letzten sechs Partien fünf Mal, brachten Emsdetten 05 an den Rand einer Niederlage. Auch wenn beide Trainer den Aufstieg keineswegs als Saisonziel formulierten − wer vorerst im erweiterten Favoritenkreis an der Tabellenspitze bleiben möchte, sollte dieses Spiel für sich entscheiden.