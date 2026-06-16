Mehmet Cosic wechselt zum TSV Lohberg

– Foto: Mehmet Demir

Der TSV Lohberg hat mit Deen Cosic einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Bereits Ende des vergangenen Jahres hatte es erste Kontakte zwischen beiden Seiten gegeben, damals entschied sich der Spieler jedoch für einen Wechsel zum TV Oyten. Nun konnte der Transfer ein halbes Jahr später doch noch realisiert werden.

Trainer Ricardo Seidel zeigte sich erfreut über die Verpflichtung des Offensivspielers. „Mit Deen konnten wir einen jungen, sehr hoch veranlagten, sehr motivierten und charakterlich perfekten Spieler von unserem Weg überzeugen und verpflichten. Ein Spieler der offensiv sehr vielfältig einsetzbar und mit einer klaren Vorstellung von erfolgreichem Fußball ausgestattet ist“, erklärte Seidel.

Der Lohberger Coach sieht in dem Transfer zugleich ein Signal für die zukünftige Ausrichtung des Vereins. „Mit dieser Verpflichtung haben wir ein klares Zeichen gesetzt, wo unser Weg hinführen soll: Junge und hochveranlagte Spieler in einen schon sehr guten Kader integrieren, weiterentwickeln und damit die gesamte Mannschaft und den Verein auf ein neues Level bringen.“