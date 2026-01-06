Mehmet Boztepe wechselt zum TuS Asterlagen. – Foto: Verein

Mehmet Boztepe schließt sich dem TuS Asterlagen an Bezirksliga, Gruppe 5: Schon in der Rückrunde will Mehmet Boztepe dem TuS Asterlagen helfen.

Nach der Hinrunde hatte sich Ex-Profi Mehmet Boztepe entschieden, seine Zelte beim Bezirksligisten BV Gräfrath abzubrechen. Das hatte nichts mit Differenzen oder sportlichen Zielen zu tun, sondern vorrangig mit der zu langen Anreise zu Training und Spielen von Moers bis in den Kreis Solingen. Auch über FuPa ließ Boztepe wissen, dass er deshalb aber längst noch nicht mit dem Fußball abgeschlossen hat. Künftig wird er für den TuS Asterlagen auflaufen.

Asterlagen aktuell Zehnter der Bezirksliga Der Duisburger Verein, der aber zum Fußballkreis Moers gehört, belegt in der Bezirksliga, Gruppe 5 aktuell nur den zehnten Tabellenplatz, hat nach Boztepes Angaben in der kommenden Spielzeit aber eine ganze Menge vor. "Wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Der Verein will für das kommende Jahr schon alles planen und will richtig angreifen. Es gibt hohe Ziele für die nächsten Jahre, und da möchte ich einfach dabei sein", erklärt der 37-Jährige, der in der Jugend für Borussia Mönchengladbach auflief, dann für Borussia Dortmund in der Regionalliga und 3. Liga aktiv war und nach Profijahren in der Türkei an den Niederrhein zurückkehrte. Dort lief er vor den Türkei-Jahren auch für den Wuppertaler SV und die SSVg Velbert, danach dann für den MSV Düsseldorf, Viktoria Goch, den ASV Mettmann und eben den BV Gräfrath auf.