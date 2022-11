Mega-Sperre für Spielmacher: Günzlhofen muss sechs Spiele auf Qendrim Beqiri verzichten Geschwächt zum Tabellenzweiten Feldmoching

Günzlhofen – Am Sonntag, 14 Uhr, tritt die Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri beim Tabellenzweiten Feldmoching an. Im Hinspiel war der VSST bei der 1:4-Heimniederlage chancenlos. Allerdings musste Günzlhofen damals wegen der Urlaubszeit und zahlreicher verletzter Spieler mit einer Rumpftruppe auflaufen.

Doch nach dem 5.0-Kantersieg zuletzt über Manching scheint die Mannschaft in der Bezirksliga angekommen zu sein. Mit etwas mehr Glück hätte man sicherlich mehr Siege einfahren können, meint VSST-Präsident Mario Küpper. Er denkt an Spiele wie gegen Untermenzing, Fatih Ingolstadt und Schwabing. „In all diesen Begegnungen war mehr für uns drin.“ Als Neuling in der Liga sei man gleich zu Beginn auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt worden. „In der Bezirksliga herrscht doch ein anderes Niveau als in der Kreisliga“, so Küpper. In einigen Spielen machte sich der VSST durch Zeitstrafen und Rote Karten das Leben selbst schwer. „Daran muss die Mannschaft in der Rückrunde arbeiten.“ „Insgesamt haben wir eine kräftezehrende Hinrunde hinter uns, und ich hoffe, dass sie ein erfolgreiches Ende nimmt“, sagt Küpper.