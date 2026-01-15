Mazza: "Ganz zufrieden kann man natürlich nicht sein"

Die Spielvereinigung Flittard erlebte eine regelrechte Achterbahn-Hinrunde. Von einem Kantersieg über torreiche Duelle bis hin zu klaren Pleiten - die Hinserie der Mannschaft von Angelo Mazza hatte alles im Gepäck. Entsprechend schloss sie den ersten Saisonabschnitt mit vier Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsrang auf dem zwölften Tabellenplatz ab. Der Cheftrainer Flittards äußerte sich zur Hinrunde seines Teams.
"Ganz zufrieden kann man natürlich nicht sein", sagte Mazza über die Hinserie seiner Truppe. Mit 15 Zählern steht Flittard nur knapp vor der roten Zone. Hinzu kommt, dass die Spielvereinigung mit einem Torverhältnis von -18 das zweitschlechteste der Landesliga, Staffel 1 hat. "Gründe dafür sind aber, dass wir mit 17 neuen Spielern mehr mit der Implementierung und Steuerung der Spieler zu tun hatten und das eine oder andere dann nicht so wie geplant abgearbeitet werden konnte. Eine etwas ruhigere Hinrunde hätte man sich da schon eher gewünscht", erklärte der Übungsleiter.
Für das schlechte Torverhältnis des Tabellenzwölften sind zudem die vielen Gegentreffer verantwortlich. Mit 26 eigenen Toren konnte die Spielvereinigung sogar öfter jubeln als der Drittplatzierte SC Borussia Lindenthal-Hohenlind. Doch mit ganzen 44 Gegentoren stellte Flittard die schwächste Defensive der Liga. Mazza äußerte sich dazu: "Grund für die meisten Gegentore ist ganz klar der Faktor Mentalität und der Willen zu verteidigen. Deshalb haben wir einige Veränderungen vorgenommen und es war enorm wichtig diese für den Winter zu tätigen, weil eine gewisse Tendenz zu erkennen war."
Um die Abwehr zu verstärken wurde der Zwölftplatzierte auf dem Spielermarkt aktiv. Jan Schreiber vom Ligakonkurrenten SV Schlebusch, Koray Özturk aus der U-19 des SV Bergisch Gladbach, Ashraaf Yamba vom SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach und Jimmy Mbiyavanga vom SC Borussia Köln-Kalk sollen die Verteidigung in der Rückrunde stabilisieren.
Mit Abgängen von Abdellah Rabhi und Abderrahman Rabhi verlor die Spielvereinigung allerdings wichtige Offensiv-Akteure. Zudem verließen Damian Janneck Sebastian
Blajet, Marc Landwehr, Henoc Gäel Junior Muamba, Serhat Özdemir, Jack Bohnert, Mohamed Mastur, Besmir Kadriji und Betim Beqiri den Verein. Auf der Zugangsseite gab es jedoch neben den Defensiv-Spielern auch einige Erfolge im Mittelfeld sowie der Offensive zu vermerken. Giuseppe Zarbo, Piotr Arkadiusz Widera und Niklas-Carl Uhl schlossen sich Flittard an.
Mit Blick auf die Transferphase sagte Mazza: "Die Kaderplanung ist bis auf einer Personalie abgeschlossen. Alle Neuzugänge waren Wunschspieler und bringen wie schon erwähnt sehr gute Qualität mit. Es gibt auch einige Abgänge die fix sind. Allen Abgängen wünschen wir alles Gute für die Zukunft."
Dabei lief die Planung rund um die Mannschaft strukturiert und war auf die Defensivarbeit ausgelegt. "Wir haben unser Verbesserungspotenzial hinsichtlich der Thematik „gegen den Ball“ voll ausgeschöpft und sehr gute Spieler zu uns holen können. Der Kader wurde bewusst nochmal verändert, gerade was auch unsere Abgänge angeht. Wir haben das Gesicht der Mannschaft somit nochmal bewusst angepasst", verriet der Chefcoach.
Es war ein Auf und Ab in der Hinserie bei der Spielvereinigung. Nach dem 4. Spieltag stand Flittard mit neun Punkten auf dem ersten Platz. Daher gab es neben den negativen Punkten auch einige positive Aspekte im ersten Saisonabschnitt. "Die Mannschaft hat schon eine sehr gute fußballerische Qualität. Der Hunger auf Erfolg war gerade in den ersten Spielen zu erkennen und der Zusammenhalt war definitiv da", betonte der Trainer.
Doch es gab auch Tage zum vergessen für die Mannschaft von Mazza. Beispielsweise verlor sie am 8. Spieltag mit 0:5 gegen den SSV Homburg-Nümbrecht und am 11. Spieltag mit 1:5 gegen den Liga-Primus FSV SW Neunkirchen-Seelscheid.
Nach der unruhigen und schwierigen Hinserie ist die Mission klar für die Rückrunde: "Unser Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt, beziehungsweise über dem Strich zu bleiben. Es bleibt ein Kampf bis zum Schluss, das war uns schon im Sommer klar. Deshalb ist sehr fleißig in der Winterpause gearbeitet worden und alle Personalentscheidungen mit der nötigen Sorgfalt entschieden worden", sagte der 38-Jährige. Abschließend ergänzte er noch: "Daher hoffen wir jetzt, dass wir auch das vierte Jahr Landesliga bekommen und wie immer mit Fleiß und Ehrgeiz die Ziele erreichen."
Wie Flittard mit dem neu strukturierten Kader in der Rückrunde abschließen wird, werden die kommenden Monate offenbaren.