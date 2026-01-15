Mazza und sein Team mit schwerer Hinrunde – Foto: rheingerufen

Mazza: "Ganz zufrieden kann man natürlich nicht sein" Am Ende der vergangenen Spielzeit landete die Spielvereinigung Flittard auf dem zwölften Tabellenplatz. Nach der Hinserie der aktuellen Saison steht die Mannschaft von Angelo Mazza wieder einmal auf dem zwölften Rang.

Die Spielvereinigung Flittard erlebte eine regelrechte Achterbahn-Hinrunde. Von einem Kantersieg über torreiche Duelle bis hin zu klaren Pleiten - die Hinserie der Mannschaft von Angelo Mazza hatte alles im Gepäck. Entsprechend schloss sie den ersten Saisonabschnitt mit vier Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsrang auf dem zwölften Tabellenplatz ab. Der Cheftrainer Flittards äußerte sich zur Hinrunde seines Teams.

Anfällige Defensive "Ganz zufrieden kann man natürlich nicht sein", sagte Mazza über die Hinserie seiner Truppe. Mit 15 Zählern steht Flittard nur knapp vor der roten Zone. Hinzu kommt, dass die Spielvereinigung mit einem Torverhältnis von -18 das zweitschlechteste der Landesliga, Staffel 1 hat. "Gründe dafür sind aber, dass wir mit 17 neuen Spielern mehr mit der Implementierung und Steuerung der Spieler zu tun hatten und das eine oder andere dann nicht so wie geplant abgearbeitet werden konnte. Eine etwas ruhigere Hinrunde hätte man sich da schon eher gewünscht", erklärte der Übungsleiter. Für das schlechte Torverhältnis des Tabellenzwölften sind zudem die vielen Gegentreffer verantwortlich. Mit 26 eigenen Toren konnte die Spielvereinigung sogar öfter jubeln als der Drittplatzierte SC Borussia Lindenthal-Hohenlind. Doch mit ganzen 44 Gegentoren stellte Flittard die schwächste Defensive der Liga. Mazza äußerte sich dazu: "Grund für die meisten Gegentore ist ganz klar der Faktor Mentalität und der Willen zu verteidigen. Deshalb haben wir einige Veränderungen vorgenommen und es war enorm wichtig diese für den Winter zu tätigen, weil eine gewisse Tendenz zu erkennen war."

Großer Kaderumbruch Um die Abwehr zu verstärken wurde der Zwölftplatzierte auf dem Spielermarkt aktiv. Jan Schreiber vom Ligakonkurrenten SV Schlebusch, Koray Özturk aus der U-19 des SV Bergisch Gladbach, Ashraaf Yamba vom SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach und Jimmy Mbiyavanga vom SC Borussia Köln-Kalk sollen die Verteidigung in der Rückrunde stabilisieren. Mit Abgängen von Abdellah Rabhi und Abderrahman Rabhi verlor die Spielvereinigung allerdings wichtige Offensiv-Akteure. Zudem verließen Damian Janneck Sebastian

Blajet, Marc Landwehr, Henoc Gäel Junior Muamba, Serhat Özdemir, Jack Bohnert, Mohamed Mastur, Besmir Kadriji und Betim Beqiri den Verein. Auf der Zugangsseite gab es jedoch neben den Defensiv-Spielern auch einige Erfolge im Mittelfeld sowie der Offensive zu vermerken. Giuseppe Zarbo, Piotr Arkadiusz Widera und Niklas-Carl Uhl schlossen sich Flittard an.