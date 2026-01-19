Max Grün hat einen neuen Verein gefunden: Der ehemalige Bundesligakeeper steht ab der kommenden Saison für den SV Rot-Weiß Walldorf zwischen den Pfosten. Bis vor Kurzem war der 38-Jährige beim Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg unter Vertrag und war großer Rückhalt des SVA. Trotz seines nicht mehr ganz jungen Fußballer-Alters war er immer noch einer der besten Schlussmänner der Bayern-Staffel. Nach internen Querelen zum Schluss der Herbstrunde gaben Verein und Torhüter kurz vor Weihnachten dann aber die sofortige Trennung bekannt. Grün zeigte sich vor allem darüber irritiert, dass die Verantwortlichen der Viktoria für die restlichen zwei Partien vor der Winterpause mit Eric Verstappen einen weiteren Torhüter verpflichtet hatten. Für die abschließende Partie gegen Bayreuth wäre Grün nach eigenen Angaben fit gewesen, wurde aber nicht für den Kader nominiert...

"Der SV Rot-Weiss Walldorf freut sich, mit Max Grün den ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 bekanntzugeben. Der erfahrene Torhüter stand in den vergangenen viereinhalb Jahren in 154 Regionalligaspielen für den SV Viktoria Aschaffenburg zwischen den Pfosten. Ab Sommer wird der 38-Jährige dem Verein sowohl als Torwart als auch als Torwarttrainer zur Verfügung stehen und dabei die Torhüter der 1. Mannschaft sowie der U23 betreuen. Bereits ab Februar übernimmt Max Grün zusätzlich Aufgaben im Nachwuchsbereich und wird die Torhütertalente der Altersklassen U12 bis U15 fördern", lässt der Verein über seine Homepage verbreiten.

Und weiter heißt es: "Mit seiner großen Erfahrung, seiner Persönlichkeit und seiner fachlichen Kompetenz soll Max Grün die sportliche Entwicklung im Torhüterbereich nachhaltig prägen – der SV Rot-Weiss Walldorf heißt ihn herzlich willkommen und ist überzeugt, mit ihm einen Spieler gewonnen zu haben, der sich auch aufgrund seiner regionalen Nähe hervorragend in den Verein einfügen wird."