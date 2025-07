Mauth dank Tolksdorf-Dreier obenauf - auch Künzing punktet voll!

Bereits am Freitagabend trafen an diesem 3. Spieltag in der Bezirksliga-Ost der TSV-DJK Oberdiendorf und der bis dato verlustpunktfreie SV Garham aufeinander, wobei "Deandorf" mit einem verdienten 3:1-Heimsieg bereits den zweiten Dreier in dieser noch jungen Saison einfahren konnte.

Das nominelle Topspiel am Samstagnachmittag fand zwischen dem SV Hutthurm und dem TSV Mauth statt. Nachdem die Richter-Truppe per Blitztor von Spielertrainer Adrian Böck bereits nach einer Minute in Führung ging, drehten Tolksdorf und Fuchs noch vor der Pause die Partie. Nach dem Seitenwechsel erzielte Hutthurms Kaltenecker zwar noch den Ausgleich, doch Korbinian Tolksdorf machte am Ende mit seinen insgesamt drei Toren in dieser Begegnung den Unterschied. Mauth übernimmt somit nach drei Siegen in drei Spielen die Tabellenführung.

Ohne größere Schwierigkeiten nahm der TSV Grafenau die Hürde SV Bischofsmais: Der Aufsteiger aus dem Landkreis Regen hatte in diesem Waidler-Dull nur wenig zu melden - und musste am Ende mit 1:4 gegen eine - Achtung, Wortspiel! - bärenstark aufspielende Adam-Elf den Kürzeren ziehen. Den Ehrentreffer für die Eder-Truppe erzielte Sebastian Ebner. Nach dem 4:1 gegen Oberpolling am zweiten Spieltag können sich die Stodbärn bereits den zweiten Dreier sichern.

Dem TSV Waldkirchen brachte die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf in der heimischen Knaus-Tabbert-Arena eine knappe 1:2-Niederlage bei. Der Landesliga-Absteiger überzeugte in Hälfte eins mit zwei Treffern von Matthias Mittig. Überschattet wurden die ersten 45 Minuten durch eine schwere Schulterverletzung von Deggendorfs Mittelfeldmann Samuel Langen. Zwar konnte die nie aufsteckende Halfar-Elf noch den Anschlusstreffer per Foulelfmeter erzielen - am Ende brachte die Penzkofer-Truppe die Führung jedoch über die Ziellinie.

Im Deggendorfer Landkreisderby zwischen der nach Abpiff weiterhin punktlosen SpVgg Niederlalteich und dem FC Künzing sicherte sich die Burmberger-Süß-Truppe mit einem 2:0-Auswärtssieg drei Punkte. Seidl und Drexler verwandelten kurz vor dem Pausenpfiff ihre Chancen - und schickten die Kesten-Elf in der Tabelle noch eine Etage weiter nach unten...

Das Passauer Landkreisderby zwischen Hofkirchen und Oberpolling ist noch nicht zu Ende.