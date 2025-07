"Deandorf" zeigt Moral - »der Sieg war absolut verdient«

Doch mit Wiederanpfiff änderte sich das Bild schlagartig. Die Heimelf kam wie verwandelt aus der Kabine – allen voran Jonas Mauritz. Nur drei Minuten nach Wiederbeginn traf der Angreifer zum Ausgleich und legte in der 52. Minute sogar noch nach. Mit einem Doppelpack binnen weniger Minuten drehte er die Partie und sorgte für ausgelassene Stimmung auf den Rängen. Garham versuchte, nochmals zurückzukommen, doch die Oberdiendorfer Defensive stand nun sicher. In der 79. Minute schwächte sich der SVG zusätzlich, als Simon Lieb nach einem Foulspiel mit der Zeitstrafe vom Feld musste. Den Schlusspunkt setzte schließlich Sebastian List in der 87. Minute, der eiskalt zum 3:1-Endstand vollendete. Für den TSV-DJK Oberdiendorf war es ein verdienter Heimsieg nach einer starken zweiten Hälfte, während Garham sich nach gutem Beginn am Ende geschlagen geben musste.

Dabei hatte zunächst alles nach einem erfolgreichen Auswärtsauftritt für die Gäste ausgesehen: In der 31. Minute brachte Niklas Zankl den SV Garham mit einem platzierten Schuss verdient in Führung. Oberdiendorf zeigte sich zwar bemüht, biss sich aber lange an der kompakten Garhamer Defensive die Zähne aus.

Hier die Stimmen beider Trainer:

Sebastian List (Spielertrainer TSV-DJK Oberdiendorf): "In der ersten Halbzeit war Garham einen ticken stärker und ging folgerichtig kurz vor der Pause in Führung. In der Halbzeit haben wir uns dann entschieden, unser System umzustellen und in der zweiten Hälfte auf konsequentes Pressing zu setzen. Das war eine logische Reaktion auf den Spielverlauf. Umso besser, dass uns direkt nach der Pause der Ausgleich zum 1:1 gelingt und kurz darauf konnten wir mit dem 2:1 nachlegen. Danach haben wir dann nichts mehr zugelassen und das Spiel auch lautstark dominiert. Der Sieg war absolut verdient.“

Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "„Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel abgeliefert und lagen somit verdient mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit hatten wir direkt in der 46. Minute eine riesige Chance zum 2:0, die wir leider nicht nutzen konnten. Im Gegenzug kassieren wir dann den Ausgleich und ab diesem Zeitpunkt war Oberdiendorf giftiger und ein bisschen besser im Spiel. Am Ende ein verdienter Sieg für Deandorf."