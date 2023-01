Mauro und Fabio Chiurazzi kehren zum BSV Schwenningen zurück A-Ligist landet Coup auf dem Transfermarkt

Mauro (27), der jüngere der beiden Brüder war bis zur D-Jugend, unter unserem heutigen Präsidenten Thomas Preiser, beim BSV Nachwuchsspieler. Anschließend ging es über den FV 08 Rottweil zum FC 08 Villingen. Dort avancierte er zu einem torgefährlichsten Verteidiger in der Oberliga (103 Spiele/13 Tore). Mauro Chiurazzi: „Für mich bedeutet dieser Schritt zurück zu meinem Heimatverein, wo meine Karriere begonnen hatte. Ich freue mich gemeinsam mit den Jungs und erneut unter Trainer Jago Maric spielen zu können und mit welchem Engagement ich hier von allen Funktionären im Verein empfangen wurde.“

Der ältere Bruder Fabio war bis zur B-Jugend beim BSV aktiv, ging dann anschließend zum FC 08 Villingen. Er war dort zuletzt als Kapitän der Verbandsliga-U21.. In der letzten Saison erzielte der 30-Jährige Stürmer 15 Tore. In der Landesliga kam er mehrere Jahre auf zweistellige Trefferquoten. Zudem spielte er 19 Mal in der Oberliga. Fabio Chiurazzi: „Hier, beim BSV hat alles angefangen. Die neue Konstellation im Vorstand ist sehr motivierend. Ich freue mich darauf, den Verein dabei zu unterstützen, um die gewünschten Ziele zu erreichen und bin überzeugt, dass wir zusammen sehr viel Spaß und Erfolg haben werden.“