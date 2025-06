Maurice Pluntke kehrt als Co nach Beeck zurück

Daran hat Werner Tellers, Geschäftsführer und Hauptsponsor des FC Wegberg-Beeck, schon seit längerem gewerkelt, nun ist es amtlich: Maurice Pluntke, von 2022 bis 2024 beim FC am Ball und im zweiten Jahr auch der Kapitän, kehrt zum FC zurück – als zweiter Co-Trainer neben Edin Durakovic. 2024 war Pluntke, in Beeck als analytischer und reflektierter Zeitgenosse bekannt, zu Landesligist Holzheimer SG gewechselt. Mit der SG schaffte der 31-Jährige in der soeben beendeten Saison den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein – und beendete anschließend seine aktive Karriere.

Spannende Art der Personalwerbung

Wie er Pluntke den neuen Job schmackhaft gemacht hat, erläuterte Tellers so: „Ich habe zu ihm gesagt: Pluntke, deine Gegenspieler laufen mittlerweile schneller rückwärts als du vorwärts – Zeit also, dass du deine Karriere beendest“ Um dann ernsthaft hinzuzufügen: „Maurice war bei uns schon so etwas wie der verlängerte Arm des Trainers. Schon da hat sich abgezeichnet, dass er mal in den Trainerbereich gehen würde. Bei uns kann er da nun seine ersten Gehversuche unternehmen, richtig reinschnuppern. Bei uns stehen die Türen immer offen für Leute, die sich hier vernünftig verhalten haben – und das trifft eben auch auf Maurice zu“, so Tellers.