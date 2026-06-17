Maurice Krattenmacher wechselt zur SV Elversberg

Maurice Krattenmacher von Hertha BSC – Foto: IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFod

Der 20-jährige Offensivspieler unterschreibt bei den Saarländern einen Vierjahresvertrag bis 2030. Bei Elversberg trifft er auf Seppi Welzmüller, der seit April Technischer Direktor des Aufsteigers ist.

Der nächste Karriereschritt eines ehemaligen Unterhachinger Eigengewächses ist perfekt: Maurice Krattenmacher wechselt vom FC Bayern München zum Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg. Der 20 Jahre alte Offensivspieler, der zuletzt an den Zweitligisten Hertha BSC Berlin ausgeliehen war, unterschrieb bei den Saarländern einen Vierjahresvertrag bis zum Sommer 2030 und wird damit künftig erstmals in der höchsten deutschen Spielklasse auflaufen.

Für Fußballfans in Unterhaching ist die Entwicklung des Junioren-Nationalspielers besonders erfreulich. Krattenmacher wurde in der Jugend der SpVgg Unterhaching ausgebildet und schaffte im Trikot der Vorstädter auch den Sprung in den Männerfußball. Dort machte der technisch starke Offensivspieler erstmals nachhaltig auf sich aufmerksam und empfahl sich für höhere Aufgaben.

Seine Leistungen blieben auch dem FC Bayern München nicht verborgen. Im Sommer 2024 kehrte Krattenmacher zum Rekordmeister zurück, wurde anschließend jedoch verliehen, um Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln. In den vergangenen beiden Spielzeiten absolvierte er insgesamt 54 Zweitliga-Partien für den SSV Ulm sowie zuletzt Hertha BSC Berlin und entwickelte sich zu einem der spannendsten jungen Offensivspieler Deutschlands. „Leider hat Maurice eine Verletzung während seiner Zeit bei uns etwas zurückgeworfen. Dennoch konnte er bei uns für das eine oder andere Highlight sorgen“, sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber. Der deutsche Junioren-Nationalspieler kam für die Berliner in 25 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore.

Nun folgt der Schritt in die Bundesliga. Bei der SV Elversberg soll Krattenmacher künftig auf den Flügelpositionen für Kreativität und Torgefahr sorgen. Sportdirektor Christian Weber zeigte sich überzeugt, dass der Neuzugang mit seiner Dynamik, seinem Gespür für Räume und seinem variantenreichen Dribbling bestens zum Spielstil der Saarländer passt.

Auch Krattenmacher selbst blickt voller Vorfreude auf die neue Herausforderung. Die Bundesliga sei immer ein großes Ziel gewesen, erklärte der 20-Jährige. „Dass ich diesen Schritt jetzt bei einem spannenden und super geführten Verein wie der SV Elversberg gehen darf, erfüllt mich mit Stolz.“

Interessant ist der Transfer auch aus Unterhachinger Sicht, denn bei der SV Elversberg trägt mit Seppi Welzmüllers ein langjähriger Hachinger Verantwortung. Der frühere Spieler und Funktionär der SpVgg ist seit April Technischer Direkor des Bundesliga-Aufsteigers und gestaltet dort die sportliche Entwicklung maßgeblich mit. Dass nun mit Maurice Krattenmacher ein weiterer ehemaliger Unterhachinger den Weg an die Kaiserlinde findet, unterstreicht einmal mehr die Verbindungen zwischen beiden Vereinen.