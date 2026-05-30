Mattis van Meegen schießt SV Veert zum Klassenerhalt

Schoss das Tor: Mattis van Meegen. – Foto: SV Veert

Spieltag 33 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der SV Veert hat sein großes Ziel erreicht: Durch den 1:0-Heimsieg gegen den SV Walbeck steht der Klassenerhalt fest. Den entscheidenden Treffer erzielte Mattis van Meegen kurz vor der Pause.

Der SV Veert hat den Klassenerhalt gesichert. Im Heimspiel gegen den SV Walbeck genügte der Mannschaft von Timo Pastoors ein knapper 1:0-Erfolg, um die letzten rechnerischen Zweifel am Ligaverbleib zu beseitigen. Den entscheidenden Treffer erzielte Mattis van Meegen in der 40. Minute, als er die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung brachte.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie vom Ergebnis her offen, weil Walbeck mit einem Treffer wieder im Spiel gewesen wäre. Veert brachte den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit und durfte nach dem Abpfiff den Klassenerhalt feiern. Für den Aufsteiger ist der Sieg deshalb mehr als nur ein weiterer Dreier: Er steht für den gesicherten Verbleib in der Liga, während Walbeck im Tabellenmittelfeld bleibt.

Spieltext Aldekerk - TSV WaWa

Morgen, 15:15 Uhr Uedemer SV Uedemer SV Siegfried Materborn Materborn 15:15 live PUSH

Spieltext Uedemer SV - Materborn

Morgen, 15:30 Uhr SV Issum SV Issum Viktoria Winnekendonk SV WiDo 15:30 PUSH

Spieltext SV Issum - SV WiDo

Spieltext Wissel - 1. FC Kleve II

Spieltext TSV Nieukerk - SGE B.-Hau II

Morgen, 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf II SV Sevelen Sevelen 15:30 PUSH

Spieltext Pfalzdorf II - Sevelen

Spieltext Nütterden - Vernum

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SV Veert - SV Walbeck

So., 31.05.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - 1. FC Kleve II

So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SGE Bedburg-Hau II

So., 31.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Aldekerk - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Issum - Viktoria Winnekendonk

So., 31.05.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Sevelen

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Nütterden - Grün-Weiß Vernum



30. Spieltag

So., 07.06.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SGE Bedburg-Hau II

So., 07.06.26 14:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk

So., 07.06.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Winnekendonk

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Uedemer SV

So., 07.06.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - FC Aldekerk

So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Nütterden

So., 07.06.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Issum

So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Veert

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: