 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Mattis van Meegen schießt SV Veert zum Klassenerhalt

Kreisliga A Kleve-Geldern: SV Veert gewinnt 1:0 gegen SV Walbeck und sichert durch den Treffer von Mattis van Meegen den Klassenerhalt.

von André Nückel · Heute, 22:39 Uhr · 0 Leser
Schoss das Tor: Mattis van Meegen.
Schoss das Tor: Mattis van Meegen. – Foto: SV Veert

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Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Spieltag 33 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der SV Veert hat sein großes Ziel erreicht: Durch den 1:0-Heimsieg gegen den SV Walbeck steht der Klassenerhalt fest. Den entscheidenden Treffer erzielte Mattis van Meegen kurz vor der Pause.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Heute, 18:00 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
1
0
Abpfiff

Der SV Veert hat den Klassenerhalt gesichert. Im Heimspiel gegen den SV Walbeck genügte der Mannschaft von Timo Pastoors ein knapper 1:0-Erfolg, um die letzten rechnerischen Zweifel am Ligaverbleib zu beseitigen. Den entscheidenden Treffer erzielte Mattis van Meegen in der 40. Minute, als er die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung brachte.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie vom Ergebnis her offen, weil Walbeck mit einem Treffer wieder im Spiel gewesen wäre. Veert brachte den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit und durfte nach dem Abpfiff den Klassenerhalt feiern. Für den Aufsteiger ist der Sieg deshalb mehr als nur ein weiterer Dreier: Er steht für den gesicherten Verbleib in der Liga, während Walbeck im Tabellenmittelfeld bleibt.

Morgen, 15:30 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
15:30live
Spieltext Aldekerk - TSV WaWa

Morgen, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
15:15live
Spieltext Uedemer SV - Materborn

Morgen, 15:30 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
15:30
Spieltext SV Issum - SV WiDo

Morgen, 15:00 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
15:00
Spieltext Wissel - 1. FC Kleve II

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
15:00live
Spieltext TSV Nieukerk - SGE B.-Hau II

Morgen, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
15:30
Spieltext Pfalzdorf II - Sevelen

Morgen, 15:30 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
15:30
Spieltext Nütterden - Vernum

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SV Veert - SV Walbeck
So., 31.05.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - 1. FC Kleve II
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SGE Bedburg-Hau II
So., 31.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Aldekerk - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Issum - Viktoria Winnekendonk
So., 31.05.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Sevelen
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Nütterden - Grün-Weiß Vernum

30. Spieltag
So., 07.06.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SGE Bedburg-Hau II
So., 07.06.26 14:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk
So., 07.06.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Winnekendonk
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Uedemer SV
So., 07.06.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - FC Aldekerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Nütterden
So., 07.06.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Issum
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Veert

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