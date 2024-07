Matthias Boron wird neuer Verbandstrainer in Brandenburg

Der 32-jährige gebürtige Potsdamer fand seine Leidenschaft für den Fußball früh beim SV Babelsberg 03, wo er bereits als E-Junior spielte. Die Begeisterung für den Sport begleitete ihn durch seine gesamte Jugendzeit bis hin zu den A-Junioren und setzte sich auch im Männerbereich fort. „Zusammenhalt, Leistungsbereitschaft, Widerstandsfähigkeit und Verbundenheit sind jene Werte, die mir aus dieser Zeit am prägendsten in Erinnerung geblieben sind und an denen ich mich bis heute orientiere“ sagt „Matze“ über seine prägenden Jahre beim SV Babelsberg 03.

Seit 2011 hat Matthias verschiedene Funktionen im Babelsberger Verein ausgeübt. Er trainierte alle Altersklassen im Großfeld, von der U14 bis zur U19. Ab 2013 bis 2021 war er zudem Teil des Trainerteams der 1. Herrenmannschaft und übernahm dort die Aufgaben des Torwart- und Co-Trainers. In den letzten drei Saisons war er als Nachwuchsleiter aktiv. Für seine Positionen in Babelsberg - aber NATÜRLICH auch hier bei uns - qualifizieren ihn seine DFB A-Lizenz und sein 2016 erworbener DFB Torwart Leistungskurs sowie 2021 das DFB Ausbilderzertifikat.