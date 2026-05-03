Materborn verliert nach 2:0, FC Aldekerk holt Derbysieg & schließt auf

Aldekerk darf von der Bezirksliga träumen. – Foto: Susanne Schmidt

Der 1. FC Kleve II sicherte sich im Duell mit dem SV Veert drei Punkte und baute damit seinen Vorsprung im Tabellenmittelfeld weiter aus. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase brachte Kosovar Demiri die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (25.), ehe Mustafa Demirkol noch vor der Pause den Ausgleich erzielte (40.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine torreiche Phase, in der Kleve II das Spiel entscheidend auf seine Seite zog. Zunächst traf Emil Oerding zur erneuten Führung (49.), ehe Banstan A. S. Almohammed innerhalb weniger Minuten auf 3:1 erhöhte (56.). Zwar verkürzte David Paul Böhm nahezu im direkten Gegenzug (57.), doch erneut Almohammed stellte mit seinem zweiten Treffer den Zwei-Tore-Abstand wieder her (59.). Durch den Erfolg verbessert sich Kleve II weiter und festigt Rang sechs, wodurch sich die Mannschaft klar im gesicherten Mittelfeld positioniert. Der SV Veert hingegen bleibt im unteren Tabellenbereich und verpasst es, im direkten Vergleich Boden gutzumachen, sodass der Abstand zu den davorliegenden Teams bestehen bleibt.

Irrer Abend am Donnerstag beim Spiel des Zweiten Viktoria Winnekendonk gegen den SV Walbeck. Lucas Holla sorgte für die frühe Gästeführung, Jan Roosen und Oliver Berns drehten das in ein 2:1 für Winnekendonk, noch vor der Pause fiel das 2:2 durch Robin Dietz, der das Spiel nach der Pause wieder in Richtung der Walbecker drehte. Doch es gibt im Fußball ja noch die Nachspielzeit. Denn in der dritten und fünften Minute der Extra-Time machte Roosen mit zwei Treffern noch seinen Dreierpack und das 4:3 für die Viktoria perfekt, was sie im Rennen um den Titel hält.

Die Partie begann mit einem frühen Treffer für den SV Nütterden, denn bereits nach wenigen Sekunden brachte Len Arns die Gastgeber in Führung (1.). Die Antwort der Gäste folgte jedoch prompt: Lennart Helm erzielte nur acht Minuten später den Ausgleich (9.), sodass sich früh ein offener Spielverlauf entwickelte. Im weiteren Verlauf blieb die Begegnung ausgeglichen, ehe Nils Schotten kurz nach der Pause die Partie zugunsten von Alemannia Pfalzdorf II drehte (49.). In der Folge verteidigten die Gäste diesen Vorsprung bis zum Abpfiff, während Nütterden trotz personeller Wechsel nicht mehr zum Ausgleich kam. Durch den Auswärtssieg verbessert sich Pfalzdorf II auf Rang zehn und baut den Abstand auf die unteren Plätze aus, wodurch der Klassenerhalt in greifbare Nähe rückt. Der SV Nütterden hingegen bleibt im Tabellenkeller und verpasst es, im direkten Duell wichtige Punkte zu sammeln, wodurch der Rückstand auf die Konkurrenz bestehen bleibt.

Der Tabellenzweite führte zur Pause komfortabel durch Nils Rütjes (21., Handelfmeter) und Luca Erkens (40.). Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spielgeschehen deutlich. Sören Höffler brachte Wachtendonk zurück ins Spiel (58.), bevor Tommy Leopold den Ausgleich erzielte (70.). In der Nachspielzeit fiel schließlich die Entscheidung: Höffler traf erneut (90.+4) und drehte die Partie vollständig. Materborn verpasst den Sprung an die Spitze, Wachtendonk festigt seine Position im Mittelfeld.

Der FC Aldekerk musste zunächst einen Rückstand hinnehmen (13.), reagierte jedoch im weiteren Verlauf konsequent. Robin Ciupka stellte den Ausgleich her (54.), ehe Matthias Diepers das Spiel drehte (64.). In der Schlussphase sorgten Paul Joel Schramm (89.) und Kevin Rombs (90.+4) für klare Verhältnisse. Aldekerk hält damit Anschluss an die Tabellenspitze und bleibt im engen Vierkampf präsent. Nieukerk verharrt im Mittelfeld und kann den Abstand nach oben nicht verkürzen.

Ein enges Spiel entschied Grün-Weiß Vernum für sich. Nach der Führung durch Justin Regenhardt (8.) gerieten die Gastgeber zwischenzeitlich in Rückstand (20., 23.), ehe Jannik Szentulat kurz nach der Pause ausglich (47.). Den Siegtreffer erzielte Lutz Schetters (69.). In der Schlussphase sah Niklas Peters noch die Rote Karte (90.). Vernum setzt sich im Mittelfeld fest, während Wissel weiter im unteren Bereich bleibt.

Lange blieb die Partie ohne Treffer, ehe Philipp Langer die Gastgeber in Führung brachte (71.). Mit zunehmender Spieldauer öffneten sich Räume, die Lars Adams in der Nachspielzeit nutzte (90.). Sevelen festigt damit seine Position im oberen Mittelfeld und baut den Abstand nach unten aus. Issum sammelt erneut keine Punkte und bleibt tief im Tabellenkeller.

Der Uedemer SV zeigte erneut seine Offensivqualität und setzte sich deutlich durch. Nach einem Eigentor von Marvin-Noah Wilkes (23.) entwickelte sich ein torreiches Spiel, in dem Lasse Derksen (36.), Maik Hemmers (39.), Tim Kerkmann (52., 59.), Leon Schuler (56.) und Lukas Broeckmann (73.) trafen. Die Treffer von Domenic Drews (29.) und Pascal Puff (60.) änderten am Spielverlauf nichts mehr. Uedem bleibt im oberen Tabellendrittel präsent und hält Kontakt zur Spitze, Bedburg-Hau II verharrt am Tabellenende.

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - FC Aldekerk

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Sevelen

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Siegfried Materborn

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Grün-Weiß Vernum

So., 10.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - 1. FC Kleve II

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Veert - Viktoria Winnekendonk

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Issum - SGE Bedburg-Hau II

So., 10.05.26 15:45 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Nütterden



28. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - Uedemer SV

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Nütterden

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - Alemannia Pfalzdorf II

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Walbeck - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Nieukerk

So., 17.05.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - BV Sturm Wissel

So., 17.05.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Issum

So., 17.05.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Veert

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