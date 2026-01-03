Matchday in Brandenburg! Alle Infos zu den heutigen Spielen

Einfach auf den jeweiligen Kalender klicken, um in der Übersicht des jeweiligen Gebiets zu landen!

Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Du willst wissen, welche Partien von der Landesklasse aufwärts heute angesetzt sind? Kein Problem, klicke auf den Matchkalender der überregionalen Spiele.

---

Im Fußballkreis Dahme/Fläming finden heute einige Begegnungen statt. Den Überblick darüber bekommst Du im Matchkalender.

---

Welche Spiele stehen bei den Teams aus dem Havelland heute an? Die Antwort darauf gibt es im Matchkalender.

---

Der Ball rollt heute auch im Fußballkreis Niederlausitz. Eine Übersicht mit den Spielen ist im Matchkalender zu sehen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login _________________________________________________________________________________________________

Was ist heute im Fußballkreis Oberhavel/Barnim los? Den Überblick über die heutigen Begegnungen gibt es auf FuPa.

---