Allgemeines
Matchday in Brandenburg! Alle Infos zu den heutigen Spielen

Spieltag auf FuPa Brandenburg: Hier findet gibt es Ergebnisse, Daten, Liveticker, Bildergalerien, Videos und mehr zu den einzelnen Spielen.

Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
LK Süd Brandenburg
LL Süd Brandenburg
LK West Brandenburg

Im Gebiet von FuPa Brandenburg rollt der Ball am heutigen Tag wieder. Hier ist der große Überblick für alle Spiele: Ergebnisse, Daten, Liveticker, Bildergalerien, Videos und mehr sind nur einen Klick entfernt.

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele!

Du willst wissen, welche Partien von der Landesklasse aufwärts heute angesetzt sind? Kein Problem, klicke auf den Matchkalender der überregionalen Spiele.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Kreis Dahme/Fläming!

Im Fußballkreis Dahme/Fläming finden heute einige Begegnungen statt. Den Überblick darüber bekommst Du im Matchkalender.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Kreis Havelland!

Welche Spiele stehen bei den Teams aus dem Havelland heute an? Die Antwort darauf gibt es im Matchkalender.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Kreis Niederlausitz!

Der Ball rollt heute auch im Fußballkreis Niederlausitz. Eine Übersicht mit den Spielen ist im Matchkalender zu sehen.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Kreis Oberhavel/Barnim!

Was ist heute im Fußballkreis Oberhavel/Barnim los? Den Überblick über die heutigen Begegnungen gibt es auf FuPa.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Kreis Ostbrandenburg!

Einige Partien sind heute im Fußballkreis Ostbrandenburg angesetzt. Verpasse kein Match, indem Du auf den Matchkalender klickst.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Kreis Prignitz/Ruppin!

Die Mannschaften aus dem Fußballkreis Prignitz/Ruppin sind heute aktiv. Welche Spiele dabei anstehen, können im Matchkalender angeschaut werden.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Kreis Südbrandenburg!

Alle für heute geplanten Spiele des Fußballkreises Südbrandenburg gibt es im Matchkalender.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Kreis Uckermark!

Der Ball rollt heute auch im Fußballkreis Uckermark. Eine Übersicht mit den Spielen ist im Matchkalender zu sehen.

