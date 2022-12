Masters-Quali: Rot-Weiss Cuxhaven siegt in Lamstedt Menke und da Silva Oliveira werden Torschützenkönige +++ Görse zum besten Torhüter gekürt

Am 28./29. Dezember richtete der TSV Lamstedt das 1. Qualifikationsturnier zum 33. Masters-Cup aus. Den Ton gaben die favorisierten Mannschaften an, wobei Rot-Weiss Cuxhaven in der Endrunde einen herausragenden Auftritt hinlegte und sich damit den Möbel-Cup vor Eintracht Cuxhaven und dem Grodener SV sicherte.

Auf Rang zwei lief Eintracht Cuxhaven ein, das in der Vorrunde noch die „Kampfbahnkicker" bezwang. Im Anschluss an den Totalausfall im Vergleich mit Rot-Weiss folgten zwei souveräne Erfolge über Altenwalde (3:0) und Groden (4:1). Der GSV gewann derweil gegen den auch unter fehlenden Kräften leidenden TSV Altenwalde ebenfalls problemlos mit 4:1 und landete auf dem dritten Platz. Zudem stellte Groden mit Bruno da Silva Oliveira den besten Torschützen. Er teilte sich diesen Titel mit Niklas Menke (Eintracht Cuxhaven), dem ebenfalls sechs Treffer gelangen. Jonas Görse (Rot-Weiss Cuxhaven) wurde zum besten Torhüter gewählt.

4. TSV Altenwalde 7 Punkte

5. TSV Geversdorf 6 Punkte

6. TSV Lamstedt 5 Punkte

7. Duhner SC 4 Punkte

8. TSV Hollen-Nord 3 Punkte

9. VfL Wingst 2 Punkte

10. SpVgg BISON 1 Punkt

Am 06./07. Januar richtet Eintracht Cuxhaven das zweite von drei Masters-Qualifikationsturnieren in der BBS-Halle aus. Die sechs punktbesten Mannschaften qualifizieren sich schließlich für den 33. Masters-Cup, der am 27.01.2023 in der Cuxhavener Rundturnhalle steigt.

