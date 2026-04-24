Markus Weinzierl und der FC Bayern: Die Wege trennen sich Der 51-jährige Niederbayer möchte wieder als Trainer im Profibereich arbeiten von Mathias Willmerdinger · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

Die Zeit von Markus Weinziel am FC Bayern-Campus endet im Juni. – Foto: Paul Hofer

Die Wege von Markus Weinzierl und die des FC Bayern München werden sich in wenigen Wochen trennen. Der Rekordmeister und der gebürtige Niederbayer aus Straubing haben sich "einvernehmlich", wie es in der offiziellen Version heißt, darauf geeinigt, den zum 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Vor knapp zwei Jahren im August 2024 hatte Weinzierl den Posten als Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus angenommen. Dass Weinzierl womöglich keine Zukunft beim FCB haben würde, das hatte sich schon über einen längeren Zeitpunkt angedeutet und kommt daher wenig überraschend. Denn mit Michael Wiesinger hat der FC Bayern einen neuen "Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung" jüngst erst vom 1. FC Nürnberg verpflichtet.

Markus Weinzierl lässt in einer offiziellen Pressemitteilung wissen: "Wir haben einvernehmlich entschieden, meinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Es war eine sehr erfolgreiche und schöne Zeit, aber ich möchte wieder als Trainer im Profibereich arbeiten. Für meine persönliche und berufliche Zukunft nehme ich aus den zwei Jahren FC Bayern München sehr viel mit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Campus, die es mit ihrer Arbeit möglich gemacht haben, dass Vincent Kompany so viele Talente für seinen Profikader im eigenen Nachwuchs finden konnte. Zehn Spieler mit Profidebüts in einem Jahr, angeführt von Lennart Karl, machen die Saison 2025/26 für den Campus zu einem sensationellen Erfolg. Ich freue mich drauf unsere Talente auf ihrem weiteren Weg aus der Ferne zu beobachten."