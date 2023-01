Markus Kaya verlässt Rot-Weiß Oberhausen am Saisonende Nach drei Jahren als U19-Trainer wendet sich Markus Kaya zur kommenden Saison einer neuen Aufgabe zu.

Die U19 von Rot-Weiß Oberhausen kämpft in den verbleibenden Saisonspielen noch um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit wird die U19 der Kleeblätter in der kommenden Saison mit einem neuen Trainer an den Start gehen.